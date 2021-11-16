У цей час диктатор робить цинічні заяви, що буцімто протягом осені вони повернули близько 5000 людей. Про це він сказав під час розмови з канцлеркою Ангелою Меркель.

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Ті, хто законно приїжджає до Білорусі, ми їх приймаємо. Так само, як і в будь-якій іншій країні. У кого хоч найменше порушення закону – у літак і назад,
– сказав Лукашенко.

На кордоні побільшало мігрантів

Польща, Литва та Латвія заявляють, що на кордоні країн різко побільшало мігрантів з Афганістану та Іраку. Вони намагаються перетнути лінію розмежування з Білорусі.

Польська влада наголосила, що ситуація, яка склалася, – це форма гібридної війни з боку режиму Лукашенка, спрямована на тиск проти ЄС через введені ним санкції.

До теми Мігранти з Білорусі знову проривали кордон: Польща відповіла водометами

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

  • На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.
  • Міноборони Польщі 15 листопада повідомило, що на кордоні з боку Білорусі чутно стрілянину. У відомстві наголосили, що такі провокації стали рельністю, в якій живуть польські солдати.
  • У зв'язку з міграційною кризою українське МЗС, прикордонники та силовики готуються до найгіршого сценарію. Не виключають як прориву біженців до України, так і вторгнення Росії.