У цей час диктатор робить цинічні заяви, що буцімто протягом осені вони повернули близько 5000 людей. Про це він сказав під час розмови з канцлеркою Ангелою Меркель.

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Ті, хто законно приїжджає до Білорусі, ми їх приймаємо. Так само, як і в будь-якій іншій країні. У кого хоч найменше порушення закону – у літак і назад,

– сказав Лукашенко.

На кордоні побільшало мігрантів

Польща, Литва та Латвія заявляють, що на кордоні країн різко побільшало мігрантів з Афганістану та Іраку. Вони намагаються перетнути лінію розмежування з Білорусі.

Польська влада наголосила, що ситуація, яка склалася, – це форма гібридної війни з боку режиму Лукашенка, спрямована на тиск проти ЄС через введені ним санкції.

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