У цей час диктатор робить цинічні заяви, що буцімто протягом осені вони повернули близько 5000 людей. Про це він сказав під час розмови з канцлеркою Ангелою Меркель.
Читайте також Польща заявила, що білоруські силовики ламають стіну на кордоні, аби мігранти могли прорватися
Ті, хто законно приїжджає до Білорусі, ми їх приймаємо. Так само, як і в будь-якій іншій країні. У кого хоч найменше порушення закону – у літак і назад,
– сказав Лукашенко.
На кордоні побільшало мігрантів
Польща, Литва та Латвія заявляють, що на кордоні країн різко побільшало мігрантів з Афганістану та Іраку. Вони намагаються перетнути лінію розмежування з Білорусі.
Польська влада наголосила, що ситуація, яка склалася, – це форма гібридної війни з боку режиму Лукашенка, спрямована на тиск проти ЄС через введені ним санкції.
До теми Мігранти з Білорусі знову проривали кордон: Польща відповіла водометами
Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі
- На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.
- Міноборони Польщі 15 листопада повідомило, що на кордоні з боку Білорусі чутно стрілянину. У відомстві наголосили, що такі провокації стали рельністю, в якій живуть польські солдати.
- У зв'язку з міграційною кризою українське МЗС, прикордонники та силовики готуються до найгіршого сценарію. Не виключають як прориву біженців до України, так і вторгнення Росії.