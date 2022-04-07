Лукашенко хочет, чтобы Зеленский и Путин взяли его с собой на переговоры
Источник:БелТА
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна хочет участвовать в переговорах России и Украины по завершению войны.
Об этом сам Лукашенко заявил на заседании Совбеза страны, сказал министр иностранных дел Владимир Макей.
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Он считает, что если эта война "за забором его страны" и Беларусь "увязали в это", то они якобы имеют полное право присутствовать на переговорах.
Более того, убежден, что "никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей не может быть", поскольку война также и серьезно влияет на ситуацию в Беларуси.
Не могут быть переговоры без участия Беларуси. Если вы нас ввязали в это, прежде всего, западные страны, то на этих переговорах, конечно, должна прозвучать позиция Беларуси,
– заявил Лукашенко.
Макей добавил, что Украине и России сообщили о том, что они считают необходимым участвовать в переговорах. Кроме этого, "как один из славянских народов" Беларусь потребует для себя "гарантий безопасности".Справка. Лукашенко также анонсировал, что его новая встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится "в ближайшее время".
Роль Беларуси в войне России против Украины
- Несмотря на то, что режим Лукашенко официально не объявил войну Украине, с территории Беларуси российская армия бьет авиацией и ракетами по мирным городам Украины.
- Также в Беларусь постоянно перекидываются и дислоцируются войска России.
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