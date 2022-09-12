Будем выдавать новые документы, – Латушко о заявлении лукашенко забирать гражданство у белорусов

Лукашенко решил лишать гражданства уехавших из страны белорусов. В оппозиции страны рассматривают вариант выдачи паспортов таким лицам.

Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер и руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко. Он отметил, что решение лукашенко относительно лишения гражданства некоторых белорусов является политически обоснованным.

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У кого и почему лукашенко будет забирать гражданство

Латушко напомнил, что угроза отбирать гражданство уже озвучивалась лукашенко около полугода назад. А на прошлой неделе белорусский диктатор уже перешел к конкретным действиям – обсуждался проект закона, позволяющий лишать гражданства выехавших за границу белорусов.

Оснований для лишения мы пока не знаем. Но то, что озвучивалось его министром внутренних дел, а также главой КГБ и другими лицами на совещании, самим лукашенко, это может быть просто сам факт того, что человек уехал за границу, получил статус постоянного или временного жителя за границей,

– сказал белорусский оппозиционер.

Он убежден, что Лукашенко будет адресовать это по отношению к активным белорусам – тем, кто занимает активную позицию и борется в различных демократических и политических институтах и гражданских инициативах.

Мы знаем, что это политически обоснованное решение. И лукашенко руководствуется исключительно политической целью.

– подчеркнул Латушко.

Белорусский оппозиционер отметил, что с точки зрения мировой практики лишить гражданства человека, полученного по рождению, является нонсенсом. Если гражданство было приобретено, то это может быть в определенных случаях.

Латушко о заявлении лукашенко отбирать гражданство у белорусов: смотрите видео

Как будет реагировать оппозиция Беларуси

Латушко заявил, что внутри беларуси такое решение может быть реализовано. Но Лукашенко не признает президентом Объединенный переходный кабинет беларуси, а также Украина и Евросоюз в целом. И Украина, например, все же сочтет такое лицо гражданином беларуси. Однако возникает вопрос, как документировать этого человека.

Мы рассматриваем вопрос выдачи нами паспортов беларуси от имени переходного кабинета. Это будет вопрос признания. Это будет трудная задача, но ее нужно решать,

– сказал он.

Ведь, отметил оппозиционер, если лукашенко нелегитимен и не признается президентом, например, Украиной или Польшей, то на каком основании эти страны должны принять его решение лишить личность гражданства.

У меня может закончиться паспорт, тогда мы, как правительство в изгнании, выдаем новый документ, удостоверяющий личность, и добиваемся его международного признания,

– отметил Латушко.

Он добавил, что ООН проводит специальную кампанию против апатридов, то есть людей без гражданства, для того, чтобы уменьшать их количество в мире.

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