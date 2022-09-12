Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер та керівник народного антикризового управління Павло Латушко. Він зауважив, що рішення лукашенка щодо позбавлення громадянства деяких білорусів є політично обґрунтованим.

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У кого й чому лукашенко забиратиме громадянство

Латушко нагадав, що погроза відбирати громадянство вже озвучувалася лукашенком приблизно пів року тому. А минулого тижня білоруський диктатор уже перейшов до конкретних дій – обговорювався проєкт закону, який дає можливість позбавляти громадянства білорусів, які виїхали за кордон.

Підстав для позбавлення ми поки не знаємо. Але те, що озвучувалося його міністром внутрішніх справ, а також главою кдб та іншими особами на нараді, самим лукашенком, – це може бути просто сам факт того, що людина поїхала за кордон, отримала там статус постійного або тимчасового жителя,

– сказав білоруський опозиціонер.

Він переконаний, що лукашенко адресуватиме це щодо активних білорусів – тих, хто займає активну позицію й бореться в різних демократичних і політичних інституціях та громадянських ініціативах.

Ми знаємо, що це політично обґрунтоване рішення. І лукашенко керується виключно політичною ціллю,

– наголосив Латушко.

Білоруський опозиціонер зауважив, що з погляду світової практики позбавити громадянства людину, яке було отримане за народженням, є нонсенсом. Якщо громадянство було набуте, то таке може бути в певних випадках.

Латушко про заяву лукашенка відбирати громадянство в білорусів: дивіться відео

Як реагуватиме опозиція білорусі

Латушко заявив, що всередині білорусі таке рішення може бути реалізувати . Але лукашенка не визнає президентом Об'єднаний перехідний кабінет білорусі, а також Україна й Євросоюз загалом. І Україна, наприклад, все ж вважатиме таку особу громадянином білорусі. Однак виникає питання, як документувати цю людину.

Ми розглядаємо питання видачі нами паспортів білорусі від імені перехідного кабінету. Це буде питання визнання. Це буде важке завдання, але його потрібно розв'язувати,

– сказав він.

Адже, зауважив опозиціонер, якщо лукашенко нелегітимний і не визнається як президент, наприклад, Україною або Польщею, то на якій підставі ці країни мають прийняти його рішення позбавити особу громадянства.

У мене може закінчитися паспорт, тоді ми, як уряд у вигнанні, видаємо новий документ, що посвідчує особу, й добиваємося його міжнародного визнання,

– зазначив Латушко.

Він додав, що ООН нині проводить спеціальну кампанію щодо апатридів, тобто – людей без громадянства, для того, щоб зменшувати їхню кількість у світі.

Які ще заяви робив лукашенко

Білоруський диктатор алєксандр лукашенко анонсував "перебудову" у партійній системі. Хоче ліквідувати партії, які виступатимуть проти влади.

алєксандр лукашенко 1 вересня виступив перед білоруськими студентами та школярами. Самопроголошений президент провів для них "урок" про історичну пам'ять.

Головний білоруський диктатор лукашенко знову заговорив про "превентивний удар" по Україні, бо тут йому привиділись "ростки фашизму".

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