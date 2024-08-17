Крах Путина – это конец Лукашенко: почему белорус заговорил о необходимости мира

На фоне событий в Курской области Лукашенко призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров. Он не зря проталкивает такую идею.

Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, подчеркнув, что для Лукашенко важно проталкивать идею прекращения войны.

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Почему Лукашенко хочет мирных переговоров

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что Лукашенко боится прежде всего за себя.

Мы понимаем, что крах режима Путина равен краху режима Лукашенко,

– сказал Ус.

Поэтому, по его словам, для Лукашенко важно проталкивать эту идею. В то же время переговоры с точки зрения России – это капитуляция Украины, а с точки зрения Лукашенко – это что-то такое, чтобы остановило все процессы, угрожающие прежде всего ему.

Как слова Лукашенко противоречат заявлению Кремля

Ус напомнил, что до событий в Курской области пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил о необходимости переговоров, а Лукашенко повторял практически то же самое.

Однако сейчас, заметил он, Путин заявил, что никаких переговоров не нужно. Поэтому, очевидно, Лукашенко не получил новую методичку и продолжает говорить то, что было в старой. Следовательно, от него все же стоит ожидать новой информации.

Но интересы Лукашенко я понимаю, потому что сейчас ему надо отражать атаки на него со стороны так называемых российских ястребов, которые больше всего выступают за ведение войны,

– заявил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Ведь, добавил Ус, в событиях в Курской области они обвиняют именно Лукашенко из-за того, что тот в свое время отвел войска от границы с Украиной и это высвободило отдельные наши подразделения, которые сейчас присутствуют на территории России.