Лукашенко хочет почти вдвое увеличить армию: изменит ли это качество белорусских военных

Появилась информация о том, что белорусский дикатор Александр Лукашенко хочет чуть ли не вдвое увеличить свою армию – с 45 тысяч до 80 тысяч.

В конце концов это никак не повлияет на какие-то армии Лукашенко. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, не зря белорусскую армию очень часто называют "бумажной". У тамошних военных нет никакого боевого опыта.

Еще со времен Советского союза они "известны" только зачатками диверсионной деятельности, добавил специалист. Однако их навыки – устаревшие.

Белорусская армия не приспособлена к современной войне. Если говорить о боевом потенциале подразделений, готовых к каким-то военным действиям – их не более 20 батальоно-тактических групп,

– отметил Коваленко.

Это не то профессиональное качество этих БТГ, которое даже было у российских оккупантов, зашедших в феврале на территорию Украины с территории Беларуси. Армия Лукашенко – еще более низкого качества.

"Поэтому Лукашенко может и что-то планировать, но ресурса как человеческого, так и технического у него нет, чтобы увеличивать количество войск", - добавил эксперт.

Лукашенко хочет почти вдвое увеличить армию: смотрите видео

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Войска Беларуси якобы получили приказ наступать на Украину. Впрочем, военные решили не делать этого, мол, не понимают, почему ради амбиций двух диктаторов должны воевать против соседнего государства.

В то же время Тихановская также подчеркнула, что белорусская армия не готова к войне – ни технически, ни морально. Впрочем, добавила, что есть пару тысяч человек, которые готовы, поскольку не понимают, что такое на самом деле война.

Вместе с тем с территории Беларуси могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы. Так кафиры хотят отвлечь и оттянуть украинские войска.