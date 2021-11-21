Лукашенко хочет привлечь беженцев из Афганистана, – премьер Польши о миграционном кризисе

Премьер-министр Польши убежден, что Александр Лукашенко не перестанет создавать миграционный кризис на границе с Польшей. Матеуш Моравецкий предположил, что для этого белорусский диктатор может привлечь беженцев из Афганистана.

Моравецкий о дополнительном риске

Свои предположения о планах самопровозглашенного президента Беларуси польский премьер высказал во время рабочего визита в Ригу.

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Мы видим дополнительный риск привлечения мигрантов из Афганистана. Мы об этом говорим заранее. Мы видим эти усилия со стороны Лукашенко привлечь мигрантов с этого направления,

– подчеркнул Моравецкий.

Отметим, что белорусский режим направил к границе с Польшей мигрантов из стран Ближнего Востока, преимущественно из Ирака. Однако после того, как беженцам не удалось прорвать границу, Ирак организовал рейсы для возвращения своих граждан.

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20 ноября группа агрессивных нелегалов попыталась прорваться через польскую границу в ЕС. Около сотни мигрантов штурмовали участок возле села Черемха, однако попасть в Польшу им помешали пограничники.

За этот день польские силовики зафиксировали 208 попыток пересечения границы. Один гражданин Ирака был арестован, а 31 мигрант депортирован.