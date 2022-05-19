Лукашенко хочет себе ракеты для "Искандеров": просит Путина о помощи

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко хочет до конца года производить в Беларуси "Искандеры". Он уже попросил Путина о помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Они уже начали создавать такие ракеты, однако россияне помогут привести их в порядок.

Важно На территории Беларуси почти не осталось российских войск: исчезла ли угроза для Украины

Говорил с Путиным о ракетах

Лукашенко договорился с Путиным о помощи касательно создания ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер".

В Беларуси уже якобы начали создавать такие ракеты, но процесс продолжается. А россияне должны помочь его как можно быстрее завершить. Лукашенко хочет, чтобы до конца года в стране уже были "Искандеры".

По его словам, на создание такой ракеты у них уйдет более года времени. С россиянами они смогут ускориться.

Мы и сами ее сделаем, но для этого понадобится больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то до конца этого года получим ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие,

– говорит Лукашенко.

Следует добавить, что именно с территории Беларуси россияне запускали свои "Искандеры", которые падали на мирные украинские города с начала полномасштабного вторжения.

Как Лукашенко действует во время войны России с Украиной

Как отмечает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, Александр Лукашенко остался последним полноценным союзником Путина на международной арене.

Хотя он предоставил ему военную инфраструктуру, дороги, госпитали для ведения войны против Украины, но до сих пор пытается усидеть на двух стульях. Лукашенко сохраняет маневр, чтобы сделать шаг назад и сказать, что якобы уже не видит угрозы от Украины. Такая политика последние 20 лет помогала ему быть немного дальше от многих санкций, которые международное сообщество наложило на Россию.

"Пока позиция Лукашенко как последнего полноценного союзника Путина спасает его от давления России. Просто Москва понимает, что у нее сейчас нет ни сил, ни необходимости до конца "продавить" Лукашенко", – добавил эксперт.

Недавно Лукашенко вообще удивил всех своим заявлением. Он неожиданно похвалил бойцов Вооруженных Сил Украины, которые выбрали удачную тактику против российских оккупантов.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси забрасывал в информационное пространство бред, что некоторые польские деятели хотят захватить Запад Украины. Впрочем, Беларусь и Россия якобы сделают все возможное, чтобы этого не произошло.

К теме – в Беларуси разминируют местность, где базировались подразделения России: смотрите видео