Лукашенко хочет создать с Путиным новый "Советский Союз"

Александр Лукашенко стремится создать вместе с Владимиром Путиным союз. В нем государства учтут все ошибки Европейского Союза, а также оставят все положительное из Советского Союза.

Лукашенко не уточнил, когда этот союз будет создан

Союз Беларуси и России будет "продвинутым и стабильным". Об этом самопровозглашенный президент заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT

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Мы вышли из единого государства – из Советского Союза, и мы многое там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не понадобится,

– сказал политик.

Он уточнил, что конкретных сроков создания союза нет: "Мы не ставим перед собой никаких сроков 25-й, 30-й или какой-нибудь год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы".

Смотрите видео из интервью Лукашенко:

Путин хочет возродить Советский Союз, – Госдеп США

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что глава Кремля стремится войти в историю, восстановив Советский Союз. Именно в этом, по ее мнению, Путин видит свое предназначение.

"Есть опасения считать, что Путин стремится воссоздать Советский Союз как свое наследство. А после, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен или он решит пойти дальше", – подчеркнула Нуланд.

Она добавила, что Путин недооценивает США и Евросоюз, готовые противостоять его агрессии.

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