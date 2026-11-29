Павел Латушко объяснил, почему Лукашенко пытается вернуть переговоры в Минск, почему он отрицает причастность к вторжению России в Украину и на какие уступки рассчитывает со стороны Запада. Также – о вывозе тысяч украинских детей в Беларусь, расследовании их перемещения и возможном ордере на арест Лукашенко.

Александр Лукашенко отрицает причастность Беларуси к полномасштабному вторжению России в Украину и предлагает собственные гарантии безопасности для Владимира Зеленского. За этими заявлениями могут последовать попытки белорусского диктатора вернуться к международным переговорам, добиться ослабления санкций и избежать ответственности за поддержку российской агрессии.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Лукашенко пытается возобновить переговорную площадку в Минске и как использует контакты с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном для усиления собственных позиций. Он также рассказал о вывозе украинских детей на территорию Беларуси, новых материалах расследования и перспективе выдачи ордера на арест Лукашенко.

Лукашенко отрицает причастность к вторжению России

Лукашенко заявил в интервью Le Point, что Россия никогда не пыталась втянуть Беларусь в войну, а если бы у Путина были такие намерения, то обязательно бы его предупредил. Как оцениваете эти слова, учитывая, что именно с белорусской территории русские войска наступали на Киев?

Мне кажется, это самое лживое интервью Лукашенко за последние годы. Столько ерунды он наговорил, что даже сложно все перечислить. Раньше он постоянно называл себя младшим братом России, и меня это всегда оскорбляло. Ведь Беларусь и Россия – два суверенных государства, которые должны быть равными в своих отношениях.

Но теперь Лукашенко уже не хочет быть просто младшим братом. Он все больше напоминает придворного шута, пытающегося угодить своему хозяину. У бывших императоров и царей были такие люди, которые развлекали правителя и говорили о том, что он хотел услышать. И сейчас Лукашенко, по моему мнению, выполняет примерно такую же роль.

Он уже не хочет быть младшим братом, он хочет быть шутом. Знаете, как у императоров и царей были танцующие шуты, подпрыгивали и говорили то, что нравилось их хозяину. Поэтому у него и вылетает вся эта ложь,

– объяснил Латушко.

Посмотрите на его объяснение, что Путин якобы обязательно уведомил бы о намерении втянуть Беларусь в войну. Как это должно выглядеть? Путин звонит по телефону Лукашенко и говорит, что решил втянуть его государство в войну, а тот отвечает, что все понял. Это настолько абсурдный тезис, что его даже сложно серьезно обсуждать.

С точки зрения международного права, я считаю Лукашенко соучастником агрессии против Украины. Он пытается убедить всех, что Генеральный штаб России не уведомил его о намерениях наступать на Киев после военных учений в Брестской и Гомельской областях в 2022 году. Но Лукашенко самопровозгласил себя президентом и является главнокомандующим белорусскими вооруженными силами. Как он мог не знать, что происходит на территории его государства?

В Беларуси тогда находилась огромная российская военная группировка, по разным оценкам, до 70 тысяч военнослужащих. Там были танки, боевые машины пехоты, артиллерия, личный состав и другое вооружение. И теперь Лукашенко пытается рассказать, что якобы не контролировал ситуацию и ничего не знал о планах этих войск.

При этом между Беларусью и Украиной существует договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, предусматривающий обязательства по ненападению. Я еще молодым дипломатом участвовал в переговорах с Украиной по поводу государственной границы, поэтому хорошо знаю принципы нерушимости границ, заложенные в наших двусторонних документах. Лукашенко должен был придерживаться этих обязательств, но предоставил России возможность использовать белорусскую территорию для нападения.

Ты самопровозгласил себя президентом, ты являешься главнокомандующим Вооруженными силами Республики Беларусь. У тебя находится иностранная военная группировка – десятки тысяч военнослужащих. И ты, значит, вообще не контролируешь ситуацию? Ты не знаешь, что с твоей территории русские войска уходят на Украину?

– подчеркнул руководитель Народного антикризисного управления.

Лукашенко, кстати, снова продемонстрировал журналистке Le Point ту же карту, которую показывал после начала полномасштабного вторжения. Тогда он рассказывал, что якобы из четырех направлений готовилось нападение на Белоруссию. Также заявлял, что 23 февраля 2022 года якобы отдал приказ о превентивном ракетном ударе по Украине. И теперь пытается вернуться к этим объяснениям, хотя его предварительные заявления сохранились на видео.

Нельзя забывать, что русским войскам была передана практически вся необходимая военная и гражданская инфраструктура. Они использовали военные городки, склады снабжения, военные и гражданские аэродромы. Даже из гражданского аэропорта Гомеля запускали беспилотники. Самолеты взлетали с белорусских аэродромов, а ракеты запускали с территории Беларуси в направлении украинских городов.

Если Лукашенко действительно не знал о российских планах и не соглашался с их реализацией, он должен немедленно отреагировать. К примеру, выслать российского посла, отозвать белорусского посла из Москвы, задать вопрос о разрыве дипломатических отношений. Ведь иностранная армия использовала территорию Беларуси для нападения на третье государство, с которым Минск имел международные обязательства.

Но ничего подобного Лукашенко не сделал. Напротив, российские военные продолжали использовать белорусскую территорию, а власти обеспечивали их присутствие. Поэтому я не принимаю объяснения, что он вроде бы был не в курсе событий.

Есть и вопросы к Государственному пограничному комитету Беларуси. Лукашенко в свое время любил напоминать, что он пограничник. Но где тогда были белорусские пограничники 24 февраля 2022 и в последующие дни, когда российские танковые колонны, боевые машины и железнодорожные эшелоны пересекали украинскую границу?

Ракеты не пошли на Киев, они пешком не ходят. Они вылетали с территории Белоруссии. Самолеты тоже пешком не ходят, они взлетали с белорусских аэродромов. И он говорит, что ничего не знал. Полная ложь,

– подчеркнул Латушко.

Такой же подход Лукашенко демонстрирует и тогда, когда объясняет миграционный кризис на границах с Литвой, Польшей и Латвией. Он говорит, что мигранты якобы самостоятельно идут к границе, а белорусские власти не имеют к этому отношения. Но тогда снова возникает вопрос, где находятся пограничные службы, которые должны контролировать ситуацию. Во всех этих случаях Лукашенко пытается снять ответственность.

Минск может вернуться к переговорам на условиях Кремля

Лукашенко предложил Зеленскому вместе полететь в Москву и пообещал обеспечить его безопасность. Пытается ли он таким образом вернуть переговоры в Минск и добиться для себя политических послаблений?

Безусловно. В первую очередь Лукашенко подыгрывает нарративам Кремля. Он уже давно пытается продвинуть идею нового переговорного процесса в Минске, который условно можно назвать "Минском-3". И, по нашей информации, он получил предварительное согласие на то, чтобы активнее продвигать эту инициативу.

В ходе Минской конференции евразийской безопасности Лукашенко публично предложил предоставить площадку для международных переговоров. Он говорил, что в распоряжении участников могут находиться его дворец, "Президент-Отель" и другие объекты, где проводят большие форумы. Но, судя по реакции Кремля, это предложение не вызвало особого интереса со стороны Путина.

Тогда Лукашенко решил поступить иначе. Он публично обратился к Владимиру Зеленскому с предложением вместе полететь в Москву и пообещал обеспечить его безопасность. Но какие гарантии он вообще способен предоставить? Сам же Лукашенко постоянно усиливает собственную охрану.

К примеру, бюджет службы безопасности президента Беларуси увеличивается втрое. Речь идет о закупке средств радиоэлектронной борьбы для защиты от возможных атак беспилотников. То есть человек, который опасается за собственную безопасность, пытается убедить президента другого государства, способного полностью его защитить.

Он говорит: давай вместе полетим с тобой в Москву, и я даже гарантию тебе дам. Серьезно? Ты сам себе можешь что-нибудь гарантировать? Ты же втрое увеличиваешь бюджет службы безопасности президента, потому что боишься возможной дроновой атаки на свой кортеж,

– заметил Латушко.

Все сразу вспомнили историю с Евгением Пригожиным. Когда глава ППК "Вагнер" двигался на Москву, Лукашенко позвонил по телефону и предложил остановиться. Пригожин спросил, кто будет обеспечивать его безопасность, а Лукашенко пообещал договориться с Путиным.

Через несколько месяцев самолет, на борту которого находились Пригожин и Дмитрий Уткин, разбился на территории России. Я считаю, что его сбила российская противовоздушная оборона. Поэтому история с предыдущими гарантиями Лукашенко показывает, как опасно полагаться на его обещания.

В то же время, я рассматриваю нынешнее предложение как тактическую попытку заигрывания с Кремлем. Лукашенко очень хочет вернуть переговорный процесс в Минск. Мы видим это из информации, получаемой через собственные каналы, и из нашего анализа его последних действий.

Если не удастся организовать переговоры непосредственно в белорусской столице, он попытается стать их полноценным участником. Причем понимает, что находиться за таким столом сможет только со стороны агрессора, то есть вместе с Путиным.

По всем нашим сведениям, по всей нашей аналитике Лукашенко спит и видит, как затянуть переговоры в Минск. Если не выходит провести их в Минске, он очень хочет стать уже не посредником, а именно участником переговоров. И прекрасно понимает, что участником может быть только со стороны агрессора,

– объяснил руководитель Народного антикризисного управления.

Зачем Лукашенко это нужно? Я вижу три главных цели. Первая – вернуть себе политическую субъектность и добиться международного признания. Представьте, что за столом сидят Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, представители Польши, Италии, Еврокомиссии, Европейского совета и Кая Каллас. И среди них Лукашенко, которого западные государства не признают легитимно избранным президентом Белоруссии.

Для него само присутствие за таким столом стало бы огромным политическим успехом. Он мог бы представить это как подтверждение собственного статуса и продемонстрировать своему окружению, что международная изоляция якобы закончилась. Ему не обязательно даже получать какие-нибудь важные договоренности, ведь сам факт участия уже можно использовать в пропаганде.

Вторая цель – попытаться договориться с Путиным и другими участниками переговоров об избежании ответственности. У Лукашенко есть основания опасаться возможного наказания за соучастие в российской агрессии, а также за вывоз украинских детей. Собираются доказательства соответствующих преступлений, продолжаются расследования, и в будущем он может оказаться перед международным правосудием.

Есть также вопросы преступлений против белорусского народа, в частности, преступлений против человечности, в отношении которых ведется отдельная работа. Лукашенко понимает, что эти процессы могут иметь для него серьезные последствия. Поэтому участие в крупном международном переговорном процессе могло бы стать для него возможностью попытаться выручить определенные гарантии.

Третья цель – добиться снятия санкций. Экономическое давление создает проблемы для белорусского режима и Лукашенко хочет использовать любую возможность для его ослабления.

Он хочет, чтобы его снова признали президентом. Второе – договориться вместе с Путиным, чтобы его не наказали. Процессы уже идут. И третье, чего он хочет добиться на этих переговорах, – конечно, снятие санкций,

– подчеркнул Латушко.

Сама региональная безопасность Лукашенко действительно не интересует. Он будет действовать вместе с Путиным, который стремится пересмотреть нынешнюю систему европейской безопасности, в частности, Хельсинкские договоренности и принципы работы ОБСЕ. Россия пытается представить действующие международные правила как устаревшие и предложить свою архитектуру безопасности.

Но из моих последних контактов с европейскими партнерами, я вижу, что в Брюсселе нет желания переписывать эти документы. Мы обсуждали этот вопрос, и позиция собеседников заключалась в том, что проблема не в самих соглашениях, а в их выполнении.

Ведь там уже предусмотрены механизмы международной безопасности, в частности, порядок информирования о военных учениях, численности войск и использовании вооружения. Россия проводила такие учения, но использовала их в качестве подготовки к нападению на Украину. Она просто нарушила международное право.

Можно написать новые документы, но если государство намерено совершить агрессию и не собирается соблюдать договоренности, ни одно новое название этого не изменит. Именно поэтому я не вижу оснований для пересмотра всей системы европейской безопасности по требованию Кремля.

Контакты с Трампом и Макроном стали инструментом саморекламы

Лукашенко рассказал о своих разговорах с Трампом по Украине, Китаю и встречах с Путиным на Аляске. Он также заявляет, что общается с Макроном и советует американскому президенту не давить на Кремль. Как серьезно можно воспринимать эти заявления?

Лукашенко рассказывает не только о Трампе. Он постоянно подчеркивает, что общается с Путиным, а теперь еще и заявляет о контактах с Эммануэлем Макроном. Да, французский президент однажды ему звонил. Но послушайте Лукашенко, и создается впечатление, что Макрон каждое утро просыпается в Елисейском дворце и прежде всего думает, как позвонить в Минск.

Конечно, определенная коммуникация между Беларусью и Францией существует. Но Лукашенко пытается представить ее как подтверждение собственного чрезвычайного международного веса. Мол, с ним постоянно совещаются самые влиятельные политики мира и без его участия не могут принять ни одного важного решения.

Он хочет показать, что Макрон, просыпаясь утром в Елисейском дворце, прежде чем выпить чашку кофе с круасаном, прежде всего думает о том, чтобы позвонить по телефону Саше Лукашенко. Вот что он пытается продать,

– иронически заметил Латушко.

Также он использует рассказы о контактах с Дональдом Трампом. Лукашенко хочет убедить всех, что даже американский президент прислушается к его советам по поводу Путина. В частности, что он якобы рекомендует Трампу не давить на российского диктатора, а обращаться с ним помягче.

Я не думаю, что Трамп действительно руководствуется советами Лукашенко. Но, к сожалению, сама политика американского президента иногда напоминает, что белорусский диктатор пытается ему навязать. Даже после последних контактов с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте появлялись формулировки о том, что Украина вроде бы не должна провоцировать дальнейшую эскалацию и расширять географию войны.

Но при чем здесь Украина? Именно Россия совершила агрессию против нашего соседнего государства, а Лукашенко предоставил для этого белорусскую территорию. Теперь они пытаются перевести часть ответственности на Украину и представить ее действия по самообороне как причину дальнейшего обострения.

Лукашенко использует эти заявления для создания образа человека, находящегося в центре международной политики. Он уже пытался донести американцам, что может оказаться полезным контактом с Путиным. Эта идея обсуждалась во время визитов представителей США в Минск, в частности Кита Келлога и Коула.

Насколько я оцениваю результаты этих контактов, американцы хотели проверить, может Лукашенко помочь в коммуникации с Кремлем. Но практического результата это не принесло. Лукашенко говорил о необходимости не давить на Путина, однако такая политика не заставила Россию изменить свое поведение.

Он хочет показать: я здесь в центре сижу, без меня ничего не решится. Американцам он говорит: не давите на Путина. Хорошо, американцы не давят на Путина. И Путин как-то меняет свою политику? Никак не меняет,

– объяснил руководитель Народного антикризисного управления.

Теперь Лукашенко пытается убедить в этом же тезисе европейцев. Он представляет себя как ключевую фигуру, которая контактирует со всеми сторонами и может обеспечить договоренности с Россией. Но я считаю это очередной манипуляцией.

Путин может использовать Лукашенко как союзника, ведь для него важна территория Беларуси и возможность размещать там российские силы. В то же время, стратегическое отношение Кремля к белорусской государственности мало отличается от его отношения к Украине. Путин мыслит имперскими категориями, считает белорусов и россиян одним народом и не видит необходимости полноценно независимой Беларуси.

Поэтому я не думаю, что Лукашенко может заставить Путина принять какое-нибудь важное решение. Он нужен Москве до этого всего как зависимый союзник. Все рассказы о собственной международной значимости Лукашенко адресует не только западным политикам, но и своему окружению.

Последний, кого Путин будет слушать в этой ситуации – это Лукашенко. Да, он нужен Путину как союзник, нужна территория Беларуси. Но Лукашенко пытается продать свою значимость, возможно даже не белорусскому обществу, а собственному окружению: без меня у вас все будет очень плохо,

– подчеркнул Латушко.

Таким образом, он пытается убедить представителей режима, что остается незаменимым руководителем и оказывает влияние даже на президента США. Это особенно важно для него в условиях международной изоляции и зависимости от Москвы.

Заявления о победе России повторяют кремлевскую пропаганду

Лукашенко заявил, что Путин побеждает в войне, а на уточнение журналистки Le Point подтвердил, что речь идет именно о поле боя. Пытается ли он такими словами склонить Украину к капитуляции?

Это очевидное повторение кремлевской пропаганды. И совсем не обязательно, чтобы Лукашенко получал из Совета безопасности России какие-то специальные документы или инструкции о том, что нужно говорить. Он постоянно находится в русском информационном пространстве, слушает русских пропагандистов и воспроизводит их нарративы.

В частности, он смотрит программы Скабеевой и Соловьева, слышит их объяснения по поводу войны и затем переносит эти утверждения в разговоры с западной аудиторией. Таким образом, Лукашенко усиливает российскую пропаганду, пытаясь убедить европейцев, что Россия якобы повсюду побеждает, а у Украины нет шансов на дальнейшее сопротивление.

Это верно пропаганда Кремля. Он слушает российское телевидение, смотрит Скабееву, Соловьева, слышит все это и пытается ретранслировать в западную аудиторию, чтобы усиливать голос Российской Федерации,

– объяснил Латушко.

Главная цель такого информационного влияния состоит в том, чтобы создать ощущение неизбежности российской победы. Западным государствам и Украине пытаются навязать мнение, что продолжение сопротивления не имеет смысла. Соответственно, Киев вроде бы должен согласиться на условия Москвы, отказаться от части территорий и прекратить борьбу.

Но Лукашенко говорит это не только для поддержки Путина. Он также пытается получить от Кремля экономические уступки. Белоруссия в значительной степени зависит от российского рынка, кредитов и других форм финансовой поддержки, и Лукашенко постоянно вынужден учитывать эту зависимость.

К примеру, он может рассчитывать на перенос сроков выплаты долгов или дополнительную финансовую помощь. Кроме того, белорусский режим заинтересован в том, чтобы Россия не создавала чрезмерную конкуренцию для белорусских предприятий.

Недавно Лукашенко возмущался строительством в России предприятия, которое может конкурировать с белорусской "Белшиной". Он спрашивал, зачем россияне создают аналогичное производство. Но Москва реализует свою программу импортозамещения, а также расширяет экономическое сотрудничество с Китаем.

Он пытается помогать Путину и одновременно удобряет его, чтобы тот денег подбросил, например, перенес выплату долгов или не строил конкурентные предприятия. Лукашенко понимает, что перспективы белорусских предприятий на российском рынке очень печальны,

– отметил руководитель Народного антикризисного управления.

Если подобная экономическая политика России продолжится, белорусские производители могут постепенно терять свою долю российского рынка. Мы уже наблюдаем соответствующие тенденции, и для Лукашенко это серьезная проблема. Поэтому он пытается сохранить приверженность Кремлю, даже если это означает повторение наиболее откровенных пропагандистских утверждений по поводу войны против Украины.

За вывоз украинских детей Лукашенко может угрожать ордер на арест

Появились новые подробности о центре, который Алексей Талай готовит для детей с временно оккупированных территорий Украины. Что известно об этом проекте, какую роль в нем играет Лукашенко, и может ли дело завершиться международным ордером на его арест?

Алексей Талай – гражданин Беларуси, имеющий давние связи с Российской Федерацией. Он получил российскую государственную награду непосредственно от Путина, ранее связан с паралимпийским движением, а теперь активно занимается перемещением украинских детей с временно оккупированных территорий. Мы рассматриваем его деятельность в контексте возможных военных преступлений.

По нашим данным, на территорию Беларуси было перемещено по меньшей мере три с половиной тысячи украинских детей. Часть из них впоследствии вернули, но по поводу судьбы других остаются серьезные вопросы. Особенно нас беспокоит ситуация с детьми-сиротами, поскольку мы находили сведения об их пребывании в российских структурах, занимающихся процедурами усыновления.

Я также не исключаю, что часть украинских детей могла быть усыновлена непосредственно на территории Белоруссии. Мы продолжаем исследовать соответствующие обстоятельства и собирать доказательства. Для нас принципиально важно установить судьбу каждого ребенка, вывезенного с оккупированных украинских территорий.

Не менее трех с половиной тысяч украинских детей были перемещены на территорию Беларуси. Часть вернули, а часть, особенно детей-сирот, впоследствии мы находили в частных компаниях по процедуре усыновления на территории Российской Федерации. Я не исключаю, что ряд из них усыновили и в Беларуси,

– рассказал Латушко.

Талай пытается реализовать новый проект, связанный со строительством центра для детей. По нашей информации, средства на него поступают из России, поскольку Лукашенко напрямую не финансирует это строительство. Но ранее соответствующие программы реализовывались на средства так называемого Союзного государства России и Белоруссии.

Тогда по поручению Лукашенко как председателя Высшего государственного совета Союзного государства была принята специальная программа. Соответствующие документы подписывал Михаил Мишустин, возглавляемый российским правительством. По данным, которые мы анализировали на тот момент, на перевозку украинских детей выделяли сотни тысяч долларов, но я не исключаю, что общие расходы могли достигать и миллионов.

Теперь Талай нашел другие источники финансирования России и использует эти средства для строительства нового центра. При этом он пытается объяснять свою деятельность гуманитарными целями, в частности помощью детям, которые получили тяжелые ранения в результате войны. Конечно, такие истории детей ужасающие, но нужно также задавать вопросы, кто виноват в том, что они пострадали.

Гуманитарное объяснение не может автоматически оправдывать любое движение детей. Существуют Женевские конвенции и другие нормы международного гуманитарного права, устанавливающие правила защиты гражданского населения, в том числе детей во время войны и оккупации. Я убежден, что перемещение украинских детей в рамках расследуемых нами программ нарушает эти правила.

История знает примеры принудительного вывоза детей во время Второй мировой войны, в частности, с территории Советского Союза и Польши в нацистскую Германию. Именно поэтому после войны были созданы международные механизмы защиты гражданского населения. И сейчас эти нормы должны применяться к происходящему на оккупированных украинских территориях.

Нельзя ребенка, даже сироту, вывезти за пределы страны, даже с оккупированной территории, без согласия государства, гражданином которого он является. А Талай продолжает эти действия. Понятно, что на это у него есть разрешение Лукашенко, ведь в Беларуси без Лукашенко ничего не делается.

– подчеркнул руководитель Народного антикризисного управления.

Наша команда уже передавала прокурору Международного уголовного суда материалы, по нашему мнению, свидетельствующие о личном участии Лукашенко в принятии соответствующих решений. У нас есть документы, подписанные им, и считаем их важными доказательствами для дальнейшего расследования.

После того, как Народное антикризисное управление провело собственное расследование и передало две коммуникации в Международный криминальный суд, информацию о перемещении украинских детей начали скрывать. Я связываю это с тем, что Лукашенко понял реальность угрозы возможного ордера на арест, подобный тем, которые уже были изданы в отношении Путина и Марии Львовской-Беловой.

Но полностью скрыть такие программы не удается. Периодически появляются сообщения о пребывании украинских детей в разных белорусских учреждениях, в частности, об их приеме спортивными организациями. Теперь мы видим новый проект Талая, который также нуждается в тщательной проверке.

У меня есть важная новость о дальнейшем расследовании. Уже публично сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда вместе с прокуратурами Украины и Нидерландов, а также Европолом, работают с материалами по вывозу украинских детей на территорию Беларуси. Среди этих материалов и те, которые передала наша команда.

Публично уже озвучено, что прокурор Международного уголовного суда вместе с прокуратурой Украины, Нидерландов и Европолом осуществляет расследование материалов, которые были переданы, в том числе нашей командой, Народным антикризисным управлением, по вывозу украинских детей на территорию Беларуси,

– сообщил Латушко.

Я надеюсь, что результатом этого расследования станет выдача ордеров на арест Лукашенко и Алексея Талая. На мой взгляд, Талай является одной из ключевых фигур в системе перемещения украинских детей в Беларусь. И нужно расследовать не только сам факт их вывоза, но и то, что с ними происходит по прибытии.

Мы получаем информацию о попытках влиять на национальную идентичность украинских детей. Им могут навязывать мнение, что они не украинцы и не граждане Украины, а принадлежат к единому русскому народу. Это соответствует риторике самого Лукашенко, который любит говорить о якобы общем отечестве от Бреста до Владивостока.

Такие утверждения опасны не только для украинских детей, но и самой Беларуси. Ведь Лукашенко фактически размывает белорусскую национальную идентичность, представляя белорусов частью единого российского пространства. Для нашего общества это тоже серьезная проблема.

Мы будем продолжать собирать материалы и добиваться ответственности всех, кто причастен к незаконному перемещению украинских детей. Будущая судьба нового центра Талая будет находиться в нашем поле зрения, ведь я не исключаю, что его могут использовать для новых программ перевозки детей с оккупированных территорий.

Я надеюсь, что это расследование закончится выдачей ордера на арест Лукашенко и Талая. Даже одного ребенка нельзя незаконно вывозить, а они увозят их тысячами. Конечно, за все это Гаага ими займется,

– подчеркнул Латушко.

Латушко о планах Лукашенко: смотрите видео