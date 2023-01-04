Лукашенко мог обмануть Путина с тестами на коронавирус: простит ли это российский диктатор

Не секрет, что у российского диктатора Владимира Путина есть паранойя по поводу собственного здоровья, поэтому он заставляет всех перед встречей сдавать ПЦР-тесты. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, не всегда делал эти тесты, а иногда мог подрабатывать справки.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, эта ситуация в принципе не должна никак повлиять на отношения Путина с Лукашенко. Да еще всем известно, что зараза к заразе не пристает.

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Путин и Лукашенко смертельно надоели друг другу

Как подчеркнул Яковенко, на самом деле у этой "парочки" есть одна серьезная проблема – они смертельно надоели друг другу, потому что вынуждены проводить много времени вместе. Но результатов этих встреч нет.

Эти двое договориться ни о чем не могут. Что нужно Путину от Лукашенко – то, чтобы он вступил со своими войсками в войну против Украины. Лукашенко этого не допустит, очевидно. А ломать через колено его довольно сложно, потому что он выворачивается. Это основное занятие, которое они делают,

– отметил Яковенко.

Впрочем, Лукашенко – важный ресурс для Путина, поэтому он не может на него "забить". Кроме того, белорусский диктатор все же может предоставить России доступ к своему военно-промышленному комплексу. Там есть определенные ресурсы, которые могут помочь Путину – техника, снаряды и т.д.

А за коронавирус. Думаю, что огромное количество врачей, постоянно окружающих Путина, как-то решат эту проблему,

– заметил Яковенко.

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Как Лукашенко мог обманывать Путина с тестами на коронавирус