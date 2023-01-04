Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, ця ситуація в принципі не мала б ніяк вплинути на стосунки Путіна з Лукашенком. Та ще й усім відомо, що зараза до зарази не пристає.

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Путін та Лукашенко смертельно набридли один одному

Як наголосив Яковенко, насправді у цієї "парочки" є одна серйозна проблема – вони смертельно набридли один одному, бо змушені проводити багато часу разом. Але результатів від цих зустрічей немає.

Ці двоє домовитися ні про що не можуть. Що потрібно Путіну від Лукашенка – те, щоб він вступив зі своїми військами у війну проти України. Лукашенко цього не допустить, очевидно. А ламати через коліно його досить складно, бо він вивертається. Це основне заняття, яке вони роблять,

– зазначив Яковенко.

Утім, Лукашенко є важливим ресурсом для Путіна, тому він не може на нього "забити". Крім того, білоруський диктатор все ж може надати Росії доступ до свого військово-промислового комплексу. Там є певні ресурси, які можуть допомогти Путіну – техніка, снаряди тощо.

А за коронавірус. Думаю, що величезна кількість лікарів, які постійно оточують Путіна, якось вирішать цю проблему,

– зауважив Яковенко.

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