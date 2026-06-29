Режим в агонии: почему после встречи с Путиным Лукашенко отправился в Китай

Встреча Путина и Лукашенко длилась около двух суток, но Кремль не анонсировал ее заранее, а сообщил об этом постфактум. К тому же сразу после встречи Лукашенко вылетел в Китай.

Политтехнолог Тарас Загородний заявил "24 Каналу", что эта поездка может быть попыткой белорусского диктатора получить гарантии безопасности для себя и своей семьи, поскольку только Пекин реально способен повлиять на Путина.

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Может ли Китай помешать Путину втянуть Беларусь в войну?

В Беларуси 2026-й и 2027-й годы объявлены годами сотрудничества с Китаем. В стране должен заработать индустриальный парк "Великий камень", который к 2030 году должен обеспечить 120 тысяч рабочих мест. Вероятно, Пекин дал сигнал, что эскалация в Беларуси ему не нужна. Загородний отметил, что вопрос нестабильности региона – это, по сути, вопрос о том, останется ли у власти сам Лукашенко.

Его поездку в Китай политтехнолог трактует как поиск гарантий защиты – обратив внимание даже на то, что на одной фотографии Лукашенко встречался с представителем Китая не в костюме, а в спортивной одежде.

Россиянам территория Беларуси нужна для дальнейших провокаций, и именно из-за этого давления Лукашенко ищет поддержки в Пекине. По словам эксперта, вокруг встречи много тайн, а быстрый вылет может свидетельствовать о том, что он должен был сообщить Пекину о результатах разговора с Путиным.

Это признак агонии путинского режима. Они ищут, чем ответить: либо эскалацией, либо нападением на Европу, Казахстан или Армению, потому что страна просто рушится. Проблемы с топливом, увольнения работников – эта модель может распространиться по всей России. Кризис в Крыму нарастает, и это модель того, что может происходить во многих регионах России,

– подчеркнул политтехнолог.

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