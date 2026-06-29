Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж пояснил "24 Каналу", что самопровозглашенный президент Беларуси балансирует между давлением Путина и собственным страхом потерять власть.

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Готова ли белорусская армия воевать в интересах Кремля?

Россия ведет не просто боевые действия, а террор – запугивание гражданского населения, убийства, изнасилования во время оккупации. У белорусов же, несмотря на собственный авторитарный режим, – более высокая морально-политическая планка. Они не хотят ни воевать, ни участвовать в системных преступлениях такого масштаба,

– отметил Маломуж.

Поэтому Лукашенко ищет альтернативные контакты с Трампом, Си Цзиньпином, Эрдоганом и даже отдельными странами Европы. По словам Маломужа, это заранее подготовленный аргумент: мол, он действовал так, потому что иначе Путин бы его уничтожил.

Но пока Лукашенко продолжает помогать России – пропускает войска, передает оружие и боеприпасы, предоставляет НПЗ, а также инфраструктуру связи, которую якобы отключили, но на самом деле она до сих пор работает в интересах РФ.

В то же время Путин пытается навязать нарратив о "подготовке Украиной нападения на Беларусь". Это служит формальным поводом для ввода белорусских войск, поскольку Лукашенко согласился задействовать армию только в случае "вооруженного нападения". По словам Маломужа, такую провокацию могут инсценировать российские спецслужбы.

Путин и Лавров уже предупредили, что любая нейтрализация Украиной ретрансляторов или НПЗ в Беларуси, обслуживающих армию РФ, будет считаться нападением на Россию согласно соглашению 2025 года.

"Украине нужно готовиться к провокациям на границе и развивать именно оперативные контакты с белорусскими военными и спецслужбами – это самый эффективный способ предотвратить замыслы Кремля", – отметил Маломуж.

Почему Лукашенко ищет контакты с Западом: смотрите в видео