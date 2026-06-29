Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що самопроголошений президент Білорусі балансує між тиском Путіна та власним страхом втратити владу.

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Чи готова білоруська армія воювати за інтереси Кремля?

Росія веде не просто бойові дії, а терор – залякування цивільного населення, вбивства, зґвалтування під час окупації. У білорусів же, попри власний авторитарний режим – вища морально-політична планка. Вони не хочуть ні воювати, ні брати участь у системних злочинах такого масштабу,

– зазначив Маломуж.

Тому Лукашенко шукає альтернативні контакти з Трампом, Сі Цзіньпіном, Ердоганом і навіть окремими країнами Європи. За словами Маломужа, це наперед готовий аргумент: мовляв, він діяв так, бо інакше Путін би його знищив.

Та наразі Лукашенко продовжує допомагати Росії – пропускає війська, передає зброю та боєприпаси, надає НПЗ, а також зв’язкову інфраструктуру, яку начебто відключили, але насправді вона й досі працює в інтересах РФ.

Водночас Путін намагається нав’язати наратив про "підготовку Україною нападу на Білорусь". Це слугує формальним приводом для введення білоруських військ, бо Лукашенко погодився залучати армію лише у разі "збройного нападу". За словами Маломужа, таку провокацію можуть змоделювати через російські спецслужби.

Путін і Лавров уже попередили, що будь-яка нейтралізація Україною ретрансляторів чи НПЗ у Білорусі, що обслуговують армію РФ, вважатиметься нападом на Росію за угодою 2025 року.

"Україні потрібно готуватися до провокацій на кордоні й розвивати саме оперативні контакти з білоруськими військовими та спецслужбами – це найефективніший спосіб запобігти задумам Кремля", – зазначив Маломуж.

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