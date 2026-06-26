Лукашенко испугался: как Украина заставила Беларусь отказаться от помощи России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко отключить ретрансляторы на своей территории, которые направляют дроны над территорией Украины. В результате разведка зафиксировала, что они прекратили свою работу.

В частности, Владимир Зеленский заявил, что если Беларусь не выполнит это, то Украина применит силовые меры. Военные и политические эксперты специально для "24 Канала" проанализировали позицию Лукашенко и Беларуси по этому вопросу, а также возможные последствия.

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Какой оказалась позиция Лукашенко?

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал, что Лукашенко долго молчал об Украине. Он встречался с премьер-министром Беларуси и говорил с ним обо всем на свете, но только не об Украине.

Он не поднимал вопрос о внешних угрозах. Он быстро отправился в турне, в том числе и в Россию, где, вполне вероятно, выпустит очередной бред, сидя на скамейке рядом с Путиным. Физическое уничтожение ретрансляторов со стороны Украины привело бы к возможному повторному вторжению войск с территории Беларуси,

– отметил доктор философии.

Он продолжил, что Лавров попытался ответить вместо Лукашенко. Мол, Россия будет защищать свою союзную республику Беларусь безоговорочно. Впрочем, стоит напомнить, что все предыдущие оборонительные операции врага в отношении оккупированных территорий терпели крах.

Городницкий рассказал, какой оказалась позиция Лукашенко: смотрите видео

Что движет Лукашенко?

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что Лукашенко сейчас пытается балансировать между Россией и Западом. Он находится в "огромном шпагате". В частности, в настоящее время он выстраивает довольно прочные отношения с США.

"Однако и Россия остается рядом с Беларусью, и основные экономические связи у Лукашенко все же с Путиным. На мой взгляд, он склоняется к тому, чтобы оставаться более нейтральным и примыкать к той позиции, которую выражают США", — подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

По его словам, оторваться от России Лукашенко не может. Хотя он понимает, что будущее возможно только в сотрудничестве с Западом. Там крупнейшие рынки сбыта, там самые большие деньги, там самые крупные кредиты. В частности, для белорусских удобрений.

Ступак ответил, кто управляет Лукашенко: смотрите видео

Действительно ли Лукашенко испугался ответа Зеленского?

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко высказал мнение, что Лукашенко явно боится украинского ответа, если втянет Беларусь в войну. Об этом свидетельствуют изменения в законах, отмена нейтрального и безъядерного статуса.

Также он продолжает внезапную серию проверок боевой готовности частей, учений, в частности, недалеко от границ с Литвой и Польшей. Его риторика о войне неоднократно менялась. Лукашенко явно движет страх,

– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Он добавил, что риторика Лукашенко о другой войне, о ненужности новых земель — это сигнал в первую очередь Путину о том, что не Украина втягивает Беларусь в войну, а Россия. Он осознал, что Зеленский не блефовал, и Украина была готова снести ретрансляторы сама, если бы этого не сделала Беларусь.

Латушко объяснил, действительно ли Лукашенко испугался ответа Зеленского: смотрите видео