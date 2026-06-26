Заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко пояснил "24 Каналу", что Путин избегает встречи с белорусским диктатором, а сам Лукашенко публично демонстрирует Кремлю, что его армия не готова к войне.

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Действительно ли Лукашенко испугался ответа Зеленского?

Лукашенко явно боится возможного украинского ответа, если втянет Беларусь в горячую фазу войны — об этом свидетельствуют изменения в законодательстве, отмена нейтрального и безъядерного статуса страны, а также серия внезапных проверок боевой готовности и учений с начала года, в частности, в Западном военном округе вблизи Литвы и Польши.

Его риторика о войне неоднократно менялась — от "Киев за 3 дня" и обещаний дойти до Ла-Манша до заявлений о том, что "все смертны".

Он фактически говорит: "Копайте себе ямы на всякий случай", потому что выиграть в этой войне невозможно. У Лукашенко — страх. Его риторика о том, что "война будет другой" и "нам не нужны другие территории" — это сигнал Путину: не Украина втягивает Беларусь в войну, а сама Россия. Он ясно осознал, что Зеленский не блефовал. После второго выступления президента, вероятно через ГУР, ему донесли, что ретрансляторы действительно снесут, если он не остановится,

– сказал Латушко.

Буквально несколько дней назад Лукашенко сообщил о "длительной зарубежной командировке" — мол, поедет в Россию, а затем, возможно, в Китай. Он даже объявил, что не будет присутствовать на форуме, дал указания премьеру по управлению страной на время своего отсутствия. Однако в итоге остался в Минске.

Стали ли действия Лукашенко проблемой для Кремля?

Несмотря ни на что, Лукашенко выполнил ультиматум Украины, понимая, что в Москве этим недовольны, поэтому ему срочно нужно идти "на ковёр" к Путину. Но Путин его не принял. Лишь пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что встреча состоится не в Москве.

Фактически этим Лукашенко оскорбляет и унижает Россию, говоря Путину: "У меня доярки и механизаторы, у меня некому воевать". Это подтверждается и тем, что после зимних учений он публично критиковал беспорядок в армии.

Поскольку достучаться до Путина напрямую он не может, такие публичные заявления — способ передать сообщение. Латушко считает, что Лукашенко действительно испугался Украины, которая сейчас находится в сильной позиции и наносит удары вглубь России.

Кстати, в последние дни, кажется, мы не видели массовых атак дронов на территории Украины, возможно, их всё-таки отключили. Если ретрансляторы снова начнут работать, возможно, будет совсем другая история, а возможно, массовых атак уже и не будет, потому что россияне потеряли этот северный фланг для более эффективных ударов по Киеву и Киевской области. Это ещё покажет время, нужно немного подождать,

– сказал Латушко.

Что означают странные сигналы Лукашенко: смотрите в видео