Заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив 24 Каналу, Путін уникає зустрічі з білоруським диктатором, а сам Лукашенко публічно демонструє Кремлю, що його армія не готова до війни.

Дивіться також: Білорусь будує військові об'єкти у напрямку України: у ДПСУ знову оцінили загрозу нового наступу

Чи справді Лукашенко злякався відповіді Зеленського?

Лукашенко явно боїться можливої української відповіді, якщо втягне Білорусь у гарячу фазу війни – про це свідчать зміни в законодавстві, скасування нейтрального та неядерного статусу країни, а також серія раптових перевірок бойової готовності та навчань із початку року, зокрема у західному воєнному окрузі поблизу Литви й Польщі.

Його риторика про війну неодноразово змінювалася – від "Київ за 3 дні" та обіцянок дійти до Ла-Маншу, до заяв про те, що "всі смертні".

Він фактично каже: "Копайте собі ями про всяк випадок", бо виграти в цій війні неможливо. У Лукашенка – страх. Його риторика про те, що "війна буде іншою" і "нам не потрібні інші території" – це сигнал Путіну: не Україна втягує Білорусь у війну, а сама Росія. Він чітко усвідомив, що Зеленський не блефував. Після другого виступу президента, ймовірно через ГУР, йому донесли, що ретранслятори дійсно знесуть, якщо він не зупиниться,

– сказав Латушко.

Буквально кілька днів тому Лукашенко повідомив про "тривале закордонне відрядження" – мовляв, поїде до Росії, а потім, можливо, до Китаю. Він навіть оголосив, що не буде на форумі, дав настанови прем’єру щодо керування країною на час відсутності. Однак зрештою залишився в Мінську.

Чи стали дії Лукашенка проблемою для Кремля?

Попри все Лукашенко виконав ультиматум України, розуміючи, що в Москві цим незадоволені, тож йому терміново потрібно йти "на килим" до Путіна. Та Путін його не прийняв. Лише прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що зустріч відбудеться не в Москві.

Фактично цим Лукашенко ображає й принижує Росію, кажучи Путіну: "У мене доярки та механізатори, у мене нікому воювати". Ц підтверджується й тим, що після зимових навчань він публічно критикував безлад в армії.

Оскільки достукатися до Путіна напряму він не може, такі публічні заяви – спосіб передати повідомлення. Латушко вважає, що Лукашенко справді злякався України, яка зараз перебуває в сильні позиції та завдає ударів в глиб Росії.

До речі, останніми днями, здається, ми не бачили масових атак дронів по території України, можливо, їх таки відключили. Якщо ретранслятори знову почнуть працювати, можливо, буде зовсім інша історія, а можливо, масових атак уже й не буде, бо росіяни втратили цей північний фланг для ефективніших ударів по Києву та Київській області. Це ще покаже час, треба трохи почекати,

– сказав Латушко.

Що означають дивні сигнали Лукашенка: дивіться у відео