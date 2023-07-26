Путин и дальше опасается ЧВК "Вагнера", а Лукашенко хочет этим воспользоваться, – ISW

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор опасается ЧВК "Вагнера". Он также не уверен, что сможет сплотить российскую элиту, ведь в Кремле не смогли оперативно отреагировать на мятеж Пригожина.

Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что обеспокоенность потенциальной угрозой от вагнеровцев Путин обсуждал и с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко во время его визита в Санкт-Петербург. Об обсуждении ЧВК "Вагнера" сообщал и спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Лукашенко может использовать вагнеровцев против Путина

В ISW предполагают, что Лукашенко не смог "успокоить" Путина по поводу потенциальных угроз от ЧВК "Вагнера". Более того, самопровозглашенный президент Беларуси, вероятно, стремится использовать вагнеровцев против российского диктатора, чтобы получить определенные уступки. Источники в России заявляли, что во время встречи Путин выразил желание, чтобы Беларусь участвовала в войне против Украины. Лукашенко же обеспокоен вопросом экономической помощи от России. Аналитики предполагают, что он мог использовать страх Путина перед ЧВК "Вагнера" для того, чтобы избежать призывов к участию в войне против Украины, а также достичь собственных желаний.

Вместе с тем, российское руководство пытается усилить меры безопасности после мятежа Пригожина. Недавно Госдума приняла поправки в закон о регулировании оружия. На самом же деле это позволяет Кремлю создавать собственные частные военные компании на временной основе. Путин может использовать их в своих целях, а затем – ликвидировать их. Интересно, что по новому законодательству такие НПК должны передавать все оружие в российское минобороны.

Кроме того, создавая подобные ЧВК вагнеровцам, Путин опасается, чтобы они не прибегли к мятежам. Поэтому в будущем все частные военные компании будут иметь ограниченную мощность. Более того, российский диктатор стремится, чтобы их контролировать российские спецслужбы – ФСБ или другие органы безопасности.

Кремль не смог оперативно отреагировать на восстание Пригожина. Хотя спецслужбы сообщали российскому диктатору о вероятной угрозе за 2 – 3 дня до восстания, он все равно не отдавал приказы 24 июня (день начала мятежа Пригожина – 24 Канал). Аналитики пришли к выводу, что отсутствие реакции Путина и Кремля указывает на то, что российский аппарат безопасности, вероятно, не был готов к прямому вызову российскому военному руководству и, вероятно, не имел возможности быстро положить конец мятежу.

Кремль, вероятно, отдает себе отчет, что его "паралич" показал степень нестабильности режима, и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии, чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость. Неспособность Путина действовать быстро также свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности сплотить вокруг себя так называемую российскую элиту, и может указывать на то, насколько фракционной стала внутренняя кремлевская политика.

– говорится в отчете аналитиков.

Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь

Число вагнеровцев продолжает расти в Беларуси. Во вторник, 25 июля, в страну прибыла уже 11 колонна наемников Пригожина. Более того, в колоннах ЧВК "Вагнера" начала появляться военная техника, которой раньше не было.

К слову, очевидцы насчитали 29 единиц техники: