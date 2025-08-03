В Минске впервые с 2021 года состоялось совещание руководителей белорусских дипломатических миссий. Его формальной целью является адаптация внешней политики к условиям нестабильности на международных рынках.

На самом деле это совещание направлено на поиск путей экономического выживания под санкционным давлением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Что говорят в разведке о действиях Лукашенко?

По данным СВРУ, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что внешнеполитическая служба должна приносить экономическую отдачу. Во время выступления он отметил, что экономика хромает, а с экспортом есть проблемы.

По итогам января – мая 2025 года, общий экспорт товаров и услуг вырос лишь на 0,4%, тогда как импорт вырос на 3,3%. Торговое сальдо снова ушло в минус и уже превысило 770 миллионов долларов, что почти вчетверо больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ключевое бремя – именно товары. Их экспорт уменьшился на 3,1%, тогда как импорт вырос на 2%. Даже на главном рынке – российском – белорусская промышленность теряет позиции,

– говорят в разведке.

А также добавляют, что поставки машиностроительной продукции в Россию, включая тракторы, комбайны и легковые авто, снизились на 320 миллионов долларов только за пять месяцев.

Однако несмотря на экономические сложности Лукашенко продолжает использовать дипломатию как инструмент внешнеполитического маневра. Минск пытается убедить Запад в провале санкционной политики и одновременно намекает на возможность освобождения политических заключенных в обмен на уступки.

В то же время Россия остается главным политическим и экономическим приоритетом Минска. Однако даже тесные связи с Москвой не спасают от структурных дисбалансов: белорусские товары вытесняются с ключевых рынков в ЕС, Африке и Азии из-за вторичных санкций, которые повлияли на торговлю удобрениями, металлом и сталью.

СВРУ считает, что в ближайшей перспективе ожидается замена части дипломатов на более лояльных и управляемых лиц. Это подчеркивает, что для Лукашенко МИД не является внешнеполитическим инструментом, а менеджерской структурой, задача которой – поддержать экономику в условиях изоляции.