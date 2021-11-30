Лукашенко может предложить Путину вернуть в Беларусь ядерное оружие

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия. В частности, при условии, если аналогичные системы Североатлантического альянса будут находиться в Польше.

Тогда Лукашенко предложит президенту России Владимиру Путину разместить у себя ядерное оружие. Об этом он сказал в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Читайте также Лукашенко заявил, что Россия обязательно уведомит его о нападении на Украину

О каком ядерном оружии говорится

Лукашенко отметил, что они с Путиным договорятся, какое именно оружие разместят.

То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективным при таком столкновении. Я же недаром сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы,

– сказал политик.

Также он назвал себя "рачительным хозяином", отметив, что в стране осталась инфраструктура для ядерного оружия времен СССР.

"Все сараи стоят на месте", – резюмировал Лукашенко.

Что этому предшествовало