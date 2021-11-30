Лукашенко может предложить Путину вернуть в Беларусь ядерное оружие
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия. В частности, при условии, если аналогичные системы Североатлантического альянса будут находиться в Польше.
Тогда Лукашенко предложит президенту России Владимиру Путину разместить у себя ядерное оружие. Об этом он сказал в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.
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О каком ядерном оружии говорится
Лукашенко отметил, что они с Путиным договорятся, какое именно оружие разместят.
То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективным при таком столкновении. Я же недаром сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы,
– сказал политик.
Также он назвал себя "рачительным хозяином", отметив, что в стране осталась инфраструктура для ядерного оружия времен СССР.
"Все сараи стоят на месте", – резюмировал Лукашенко.
Что этому предшествовало
- В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие НАТО могут разместить в Восточной Европе. Однако лишь при условии, что Германия откажется от него.
- Кстати, в Кремле на такое заявление отреагировали довольно резко. Начали твердить, что это, мол, нарушение договоров.
- Еще в мае 2020 года посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.