Лукашенко нафантазировал "ракетные удары" Украины по Беларуси и похвастался своей ПВО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совсем заблудился в собственных фантазиях. В этот раз он "отличился" абсурдным заявлением о "ракетных ударах" Украины по Беларуси.

По словам Лукашенко, это "произошло" еще 3 дня назад или даже раньше. Почему он столько времени молчал, самопровозглашенный президент Беларуси, конечно, объяснить не смог. Очередную порцию бреда Лукашенко выдал белорусским СМИ, сообщает 24 канал.

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Сам провозглашенный президент соврал, что Украина якобы "выпустила" по Беларуси несколько ракет. Однако, по словам Лукашенко, их успела перехватить ПВО.

Также Лукашенко озвучил серию абсурдных угроз в сторону Запада и Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси призвал их "не трогать белорусский народ".

В ОП оценили риски нападения Беларуси

Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса Президента – прокомментировал спекуляции вокруг возможного нападения из Беларуси.

Мы все прекрасно понимаем об этом странном господине по фамилии Лукашенко. Мы понимаем, что он хочет быть одновременно и здесь и там. Некий Труффальдино. Но при этом мы точно понимаем, что происходит. К любым сценариям готовы. О любой опасности мы предупредим заранее,

– заявил Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, с оборонительной стороны на границе Украины с Беларусью уже все готово. В то же время сейчас выглядит так, что именно Россия преследует цель увеличить панические настроения в Украине.

Страна-оккупант хочет, чтобы параллельно с ее обстрелами украинских городов, распространялась информация, что уже завтра якобы будет еще какое-то наступление.

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