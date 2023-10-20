Достал проблемами: почему Си не пригласил Лукашенко на форум

В Пекине прошел очередной международный форум "Один пояс, один путь". На него приехал и сам президент страны-террориста Владимир Путин. А вот Александра Лукашенко на этот сбор не пригласили.

Таким образом Китай откровенно намекает ему на проблемы возле границы с Польшей. Об этом 24 Каналу отметил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Лукашенко за бортом

Как бы Лукашенко ни кичился и не называл Китай "стратегическим партнером", Си Цзиньпин не пригласил его на форум в Китай. Это серьезный удар по имиджу белорусского диктатора, подчеркнул Латушко. Чтобы его спасти, местная пропаганда прибегла к достаточно непредсказуемым решениям.

"Они показали саммит и видеозапись выступления Лукашенко с предыдущих форумов, чтобы у какой-то категории сложилась иллюзия, что он был (в Китае – 24 Канал)", – рассказал он.

Павел Латушко об отношениях между Лукашенко и Си Цзиньпином: смотреть видео

А причина бойкота Лукашенко кроется в нестабильности на границе с Польшей, где Беларусь использует нелегальных мигрантов для провокаций. Это препятствует пути китайских товаров на рынки Европы.

Ряд стран, в том числе Польша, поставили ультиматум Лукашенко: если он продолжит такие действия – перекроют границу,

– отметил руководитель Народного антикризисного управления.

При этом он пояснил, что товарооборот из Китая через Беларусь в Польшу в 2022 году упал на 34%. А проект "Великий камень", которым кичится Лукашенко, в аналогичном году тоже упал – в 8 раз. Потому Китай ищет альтернативные пути и использует Южный Кавказ, Центральную Азию и Турцию, где показатели растут на 33%.

"То есть Китай, не пригласив Лукашенко, дает ему сигнал: достал ты уже со своими проблемами дестабилизации на границе. Или меняй политику, или так мы будем к тебе относиться. Сам Лукашенко не субъектен. Он зависим от Путина. Он бы мог за него заступиться. Но сегодня у него нет сил, имиджа, энергии", – объяснил Павел Латушко.

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