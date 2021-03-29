На протестах в Беларуси в течение двух дней задержали почти 500 сторонников оппозиции, отметили правозащитники "Весны". Некоторых граждан и представителей СМИ почти сразу выпускали.

Вместе с тем не все участники протестов, которых задержали, получили сроки заключения. Об этом рассказала белорусская журналистка Вольга Быковская.

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По информации журналистки, сейчас власть Беларуси пытается убедить всех, мол, никаких задержаний не было, а протестующих лишь "вызвали на разговор" в милицию.

В то же время Вольга Быковская отметила, что санкции режима в отношении задержанных митингующих могут быть значительными, а единственной надеждой остается именно смена власти и новые демократические процессы.

Тогда (после смены власти – 24 канал) люди, которые попали за решетку по соответствующим статьям, не "добудут" их. Лукашенко не вечен, у него нет большинства поддержки в Беларуси. Держать репрессиями ситуацию невозможно,

– отметила журналистка.

Увеличение опасности для журналистов

Согласно информации Вольги Быковской, сейчас многих белорусских журналистов лишили аккредитации, ее предоставляют только иностранным СМИ.

"В Беларуси стало опаснее работать журналистам. Этот процесс ухудшился. На массовых акциях жилетка с надписью "пресса" становится целью для силовиков", – объяснила Быковская.

Однако она отметила, что сейчас в стране наблюдается только начало протеста. По словам журналистки, таких массовых акций как те, что вспыхнули с 2020 года, в Беларуси еще не было.

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