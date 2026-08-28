Лукашенко срочно прилетел в Москву: эксперт объяснил, почему его вызвал Путин

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко срочно отправился в российскую столицу на ковер к Путину. В это время в Гомельской области строятся новые полигоны.

Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, почему главу белорусского режима вызвали в Москву. По его мнению, эта поездка вряд ли была собственной инициативой Лукашенко, а белорусское направление активно вовлекают в захватнические планы Кремля.

Белорусское направление вновь становится опасным

Президент Международного института исследований в области безопасности отметил, что проведение Кремлем встреч в таком формате может свидетельствовать о подготовке новых военно-политических маневров. Через территорию Беларуси Москва способна готовить провокации.

Это действительно довольно опасная ситуация, поскольку Россия через Беларусь планирует различного рода вторжения и военные спецоперации как в отношении стран ЕС и НАТО, так и возможное расширение украинского фронта. Прежде всего, это угроза в сторону Сувальского коридора, Литвы, Польши и других стран Балтии,

– подчеркнул Буряченко.

По его словам, Лукашенко долгое время пытался вести двойную или даже тройную игру, чтобы сбалансировать тотальное давление Москвы. Он искал контакты с США через освобождение политзаключенных, общался с Китаем, устанавливал неформальные связи с европейскими столицами, однако сейчас его маневренность, вероятно, исчерпывается.

Что означает новая волна мобилизации для Запада?

Алексей Буряченко отметил, что Россия не планирует реального переговорного процесса, а давление со стороны Запада на нее пока остается недостаточным. Кремль, по его словам, готовится мобилизовать дополнительные ресурсы для расширения агрессии после сентябрьских выборов 2026 года.

Россия сейчас будет аккумулировать все свои возможности для того, чтобы после завершения выборов в Думу начать процесс мобилизации: призвать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Вызов Лукашенко в Москву должно как нельзя лучше подтолкнуть европейских партнеров и Дональда Трампа к пониманию: налаживать мирный диалог с Путиным – дело бесполезное,

– пояснил Буряченко.

Он также добавил, что европейское сообщество сейчас довольно раздроблено и не имеет единого понимания рисков, исходящих со стороны России. Президент Международного института исследований в области безопасности добавил, что европейцы не улавливают политические сигналы вроде того, что Путин вызвал Лукашенко к себе на ковер, а должны были бы.

Что стоит за визитом Лукашенко в Россию: смотрите видео