Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, чому очільника білоруського режиму викликали до Москви. На його думку, ця поїздка навряд чи була власною ініціативою Лукашенка, а білоруський трек активно вмикають у загарбницькі плани Кремля.

Білоруський напрямок знову стає небезпечним

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень зауважив, що проведення Кремлем зустрічей у такому форматі може свідчити про підготовку нових військово-політичних маневрів. Через територію Білорусі Москва здатна готувати провокації.

Це дійсно доволі небезпечна історія, бо Росія через Білорусь планує різного роду вторгнення і військові спецоперації, як щодо країн ЄС та НАТО, так і можливе розширення українського фронту. Насамперед це загроза в бік Сувальського коридору, Литви, Польщі та інших країн Балтії,

– наголосив Буряченко.

За його словами, Лукашенко тривалий час намагався грати у подвійну чи навіть потрійну гру, аби збалансувати тотальний тиск Москви. Він шукав контакт з США через звільнення політв'язнів, комунікував із Китаєм, виходив на неформальні зв'язки з європейськими столицями, проте зараз його потенціал маневрування, ймовірно, вичерпується.

Що означає нова хвиля мобілізації для Заходу?

Олексій Буряченко підкреслив, що Росія не планує реального перемовного процесу, а тиск з боку Заходу на неї наразі залишається недостатнім. Кремль, з його слів, готується мобілізувати додаткові ресурси для розширення агресії після вересневих виборів 2026 року.

Росія зараз буде акумулювати всі свої можливості для того, щоб після завершення виборів у Думу розпочати процес мобілізації: призвати від 300 тисяч до пів мільйона осіб. Виклик Лукашенка до Москви має найкраще стимулювати європейських партнерів і Дональда Трампа до розуміння: з Путіним налагоджувати мирний діалог – це марна справа,

– пояснив Буряченко.

Він також додав, що європейська спільнота зараз доволі фрагментована і не має єдиного розуміння ризиків, які надходять з боку Росії. Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень додав, що європейці не зчитують політичні сигнали на кшталт того, що Путін викликав Лукашенка до себе на килим, а мали б.

Що стоїть за візитом Лукашенка в Росію: дивіться відео