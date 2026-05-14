Проблема есть, – полковник запаса оценил угрозу наземной операции из Беларуси

Лукашенко боится за свой режим и понимает, что находится в очень невыгодной позиции. Беларусь географически расположена в условном "балконе" в Европу, окружена с трех сторон странами, которые косо смотрят на ее руководство. Поэтому у белорусского диктатора в последнее время обострилась паранойя, что его могут устранить.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, подчеркнув, что поскольку у Лукашенко сил и средств хватит только для обороны Минска, а не всей Беларуси, то он сейчас пытается очерчивать определенные задачи перед своей армией.

Наземная операция Беларуси: что имел в виду Лукашенко?

Самопровозглашенный белорусский диктатор все чаще начал публично озвучивать, что его страна должна быть готова при необходимости воевать. В начале года он инициировал комплексную проверку вооруженных сил, а на днях провел совещание с генералами на тему вооружения армии. По словам Свитана, если проанализировать сказанное Лукашенко о необходимости быть готовыми к возможной наземной операции, то можно сделать вывод, что это высказывание было завязано на проблематике Ближнего Востока.

"Он говорил о бесперспективности атак на Иран со стороны США и Израиля, озвучив, что без наземной операции они глобальных задач по Тегерану не выполнят. Поэтому заявил, что Беларуси тоже надо быть готовой к проведению таких операций, чтобы иметь возможность нивелировать наземную атаку, чтобы не дать возможности свергнуть его режим", – разъяснил Свитан.

Заметьте! Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко рассказал, что когда проводились мобилизационные сборы, то удалось призвать лишь 20% офицеров запаса. Он уверен, что Лукашенко не способен самостоятельно к агрессии, поэтому будет лишь придатком России, предоставляя ей свою инфраструктуру и способствуя осуществлению провокаций на границах с другими странами.

Какие угрозы существуют для Украины со стороны Беларуси?

Военный эксперт заверил, что угрозы для Украины со стороны армии Беларуси не существует и быть не может из-за малой численности белорусских вооруженных сил, а также их неготовности к наступательным действиям. Свитан объяснил, что эти военные не имеют должного боевого опыта. Более того, он ставит под сомнение способность белорусских бойцов в случае необходимости осуществлять даже оборонительные операции.

А вот реальной является проблема, которая может быть для нас с территории Беларуси – это инфильтрация российских спецслужб в среднее звено управления белорусской армии. Часть рот или взводов, или ДРГ могут выполнить задание по расшатыванию ситуации – втянуть армию Беларуси в противостояние с Украиной,

– предположил Свитан.

Полковник запаса ВСУ предостерег, что сегодня Украине надо быть крайне осторожной в ответе на любую провокацию со стороны Беларуси. Он не исключает, что такой шаг может быть осуществлен не лукашенковским режимом, а российскими ФСБшниками.

Подытоживая, Свитан констатировал, что Украине придется держать часть резервов на белорусском направлении. Там предусмотрены мощные фортификации, но их надо наполнять военными, которых украинское командование будет вынуждено перебросить с приоритетных направлений фронта.

Как в ЦПД прокомментировали вероятность наземной операции Беларуси?

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заверил, что Лукашенко не готовит сухопутную операцию. По его словам, такого заявления не было и в Беларуси нет ресурсов, способных сегодня к таким действиям. Он отметил, что максимум, который сейчас делает Беларусь – это имитация активной деятельности.

Коваленко заверил, что агрессивные действия со стороны армии Лукашенко очевидно приведут к негативным последствиям для самой Беларуси. Тем временем украинская сторона продолжает следить за ситуацией, а СОУ, с его слов, готовы к любому развитию событий.

Почему Лукашенко вряд ли присоединится к войне?

По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, белорусский диктатор видит, насколько изменилась ситуация: СОУ нарастили мощь и атакуют российские тылы, а оккупационной армии России едва удается продвигаться, минимальные достижения на поле боя стоят большими потерями живой силы.

Жмайло добавил, что Лукашенко вряд ли решится вступать в войну против Украины и из-за страха получить удар, который может быть нацелен на белорусские НПЗ. Тогда экономика страны будет страдать.