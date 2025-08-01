В пятницу, 1 августа, Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным на Валааме. Там самопровозглашенный белорусский президент прокомментировал войну в Украине.

Он посоветовал Владимиру Зеленскому срочно садиться за стол переговоров. Пресс-конференцию политиков цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что говорит Лукашенко о войне в Украине?

Сидя на скамье рядом с российским диктатором, Лукашенко дал собственную оценку ситуации на фронте. По мнению белорусского лидера, Часов Яр это дорога на Краматорск – центр так называемой "СВО" в Украине.

Именно поэтому Украина якобы должна немедленно обратиться к Путину и просить "договориться", иначе через 1 – 2 месяца там не останется даже оборонительных сооружений.

Кроме того, кремлевский соратник прокомментировал российско-украинские переговоры, в которых якобы происходит "публичное нагнетание". Вспомнилось и то, что диалог между странами начался в Беларуси.

Ну не нравится в Беларуси – ну хорошо, хоть на Луну, куда угодно, но надо просто садиться за стол переговоров,

– возмутился Лукашенко.

Он посоветовал Зеленскому не "кричать" о желании встретиться с Путиным, а подготовить "соответствующую почву, заявление, прочее" и только тогда "садиться и подписывать"

Напомним, Лукашенко также убеждает, что Кремль действительно заинтересован в воздушном перемирии. Он вспомнил о падении неизвестного дрона в Минске и призвал американцев повлиять на украинского президента.