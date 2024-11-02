О хитром плане 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что это очень сложная задача. Ведь по-настоящему дистанцироваться от России Лукашенко не планирует.

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Стремится разыграть "антироссийскую карту"

По словам политтехнолога, сейчас белорусский диктатор стоит на распутье. Он должен, сохраняя лояльность к Владимиру Путину, попытаться "сохранить лицо" в глазах белорусов. К этому побуждает тот факт, что антироссийские настроения в Беларуси очень сильны на фоне войны России в Украине.

Белорусы видят войну у себя под носом. И Лукашенко хочет этим воспользоваться, разыграв антироссийскую карту. Мол, если меня не будет, то Россия с вами поступит так же как с Украиной, а я договорюсь с Путиным, потому что имею опыт этого,

– отметил Галлямов.

В то же время российский оппозиционный политтехнолог обратил внимание на то, что Лукашенко будет крайне сложно напугать Путиным белорусов, и не обидеть при этом своего кремлевского покровителя. Поэтому, не исключен и вариант, что белорусский диктатор может с этим не справиться.

"Антироссийская карта" в тренде

По словам Аббаса Галямова, так же "антироссийскую карту" сейчас разыгрывают пророссийские правительства в Грузии и Венгрии. Настаивая, что если к власти придет оппозиция, то страна поссорится с Путиным и будет война. А сам Лукашенко изменил риторику и сейчас уже воздерживается от категорических пророссийских нарративов.

"Если раньше он говорил о "знаю, откуда начнется наступление", то теперь наоборот отрицает свою причастность. Он изо всех сил пытается в последнее время дистанцироваться от очевидной поддержки России", – отметил Галлямов.

Для подобного поведения самопровозглашенного президента Беларуси российский оппозиционный политтехнолог находит и другое объяснение. Лукашенко хочет быть посредником между Россией и Украиной в диалоге о прекращении боевых действий. И именно поэтому стал более отстраненным и якобы объективным.