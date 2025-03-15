В МИД Украины назвали Лукашенко "тараканом" в ответ на оскорбление в сторону Зеленского
- Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал Александра Лукашенко "тараканом" в ответ на оскорбление Владимира Зеленского.
- Лукашенко заявил, что Зеленский "был ему как сын, но поступил как гнида", на что Тихий ответил, что оскорбления от соучастника агрессии против Украины недопустимы.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в субботу, 15 марта, на белорусском языке назвал диктатора Александра Лукашенко "тараканом".
Таким образом он отреагировал на оскорбление в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию представителя в Х.
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Как в МИД ответили Лукашенко
Александр Лукашенко заявил в интервью российской пропагандистке, что Владимир Зеленский "был ему как сын, но поступил как гнида". Эту цитату распространили белорусские СМИ. Отвечая на соответствующее сообщение, представитель украинского министерства назвал Лукашенко "тараканом".
Оскорбления в адрес руководителя Украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии не пойдет на пользу таракану,
– написал Георгий Тихий.
К слову, интересно, что еще в марте 2023 года Александр Лукашенко, по данным СМИ, также обозвал Владимира Зеленского "гнидой".
Напомним, недавно Россия и Беларусь ратифицировали договор о "гарантиях безопасности" в рамках так называемого Союзного государства. Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь не войдет в состав России "в ближайшее время", хотя допустил создание единого парламента в будущем.