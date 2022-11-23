В ОДКБ заговорили о войне в Украине: будут искать "формулу мира"

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заговорили о ситуации вокруг Украины. Мол, ее существование напрямую зависит от развития событий.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от успеха россиян в войне зависит судьба ОДКБ.

Внимание Казахстан и Токаев публично никогда не станут противниками России, – политолог

Если Россия победит, – ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет. В наших странах многие горячие головы начали обсуждать эту проблему,

– жалуется Лукашенко.

В своей пылкой речи Лукашенко, которую цитируют росСМИ, говоря о поражении России, отметил "не дай Бог".

Похоже, что и диктатору стало ясно, что они проиграют в этой войне несгибаемым украинцам. Боится, вот и надеется на высшие силы.

Далее Лукашенко вел свою привычную линию, что Россия и Белоруссия обязаны защищать друг друга.

Что об этом думает Казахстан

Президент Казахстана ответил на эти плачи. Он осторожно отметил, что пришло время искать новые решения.

В ситуации вокруг Украины пришло время совместного коллективного поиска формулы мира,

– отметил Касим-Жомарт Токаев.

Справка. ОДКБ – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

ОДКБ создавался практически в тот же период, что и СНГ – чтобы удержать бывшие республики от полноценного выхода из Советского Союза.

Какова позиция Казахстана относительно войны

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что не признает квазиреспублики на Донбассе.

Касим-Жомарт Токаев пошел в открытую конфронтацию с российским диктатором Путиным. Поэтому от России начали отвращаться те союзники, в поддержку которых они так надеялись.

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К слову, 14 октября на саммите "Россия – Центральная Азия" в Астане президент Таджикистана попросил Путина не относиться к странам Центральной Азии так, как это было в СССР.

Президент Таджикистана устроил демарш против Путина: почему он на это решился