Кроме того, говорится и о направлении спецназовцев в Казахстан, где планируются совместные учения. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Не пропустите Не за одну ночь: сколько времени нужно белорусской армии, чтобы подготовиться к вторжению

Демонстрируют, что планы не меняются

По мнению Латушко, таким образом стороны демонстрируют непреклонность своих договоренностей. "Это выглядит даже несколько издевательски. "Война войной, а обед – по расписанию", – сказал он.

По убеждению оппозиционера, военные учения, перемещение армии, направление на учения – все это свидетельствует о том, что вооруженные силы беларуси не планируют вторжение на территорию Украины. Однако с точки зрения военной тактики это может быть неким маневром для отвлечения внимания.

Сегодня есть возможность достаточно оперативной переброски части вооруженных сил россии в беларусь на украинское направление, чтобы осуществить повторную агрессию с севера. Этого также нельзя исключать,

– подчеркнул он.

Белорусский оппозиционер резюмировал, что в настоящее время оперативная обстановка не демонстрирует реальность начала каких-либо военных действий на земле со стороны беларуси.

Угроза наступления со стороны беларуси: последние новости

В настоящее время ВСУ не наблюдает угрозы наступления врага с территории беларуси. В Генштабе отметили, что общая ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

В то же время, белорусская армия продолжает выполнять задачи у украинских границ. Речь идет об усилении охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Кроме того, в некоторых частях сил специальных операций вооруженных сил республики беларусь проводит проверку боевой готовности.

В беларуси провели тренировки по связи генерального штаба. россия использует территорию страны для того, чтобы перекинуть из беларуси своих диверсантов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, будет рассмотрен вопрос о расторжении дипломатических отношений со страной. Он подчеркнул, что белорусы являются соучастниками преступления российских оккупантов против Украины и украинцев, поэтому искать им хоть какие-то оправдания никто не собирается.

Зачем беларусь отправляет войска в россию: смотрите видео