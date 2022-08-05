Крім того, мовиться і про спрямування спецпризначенців до Казахстану, де плануються спільні навчання. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко.

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Демонструють, що плани не змінюються

На думку Латушка, таким чином сторони демонструють непохитність своїх домовленостей. "Це виглядає навіть дещо знущально. "Війна війною, а обід – за розкладом", – сказав він.

На переконання опозиціонера, військові навчання, переміщення армії, спрямування на навчання – усе це свідчить про те, що збройні сили білорусі не планують вторгнення на територію України. Однак з точки зору військової тактики це може бути таким собі маневром для відвертання уваги.

Сьогодні є можливість достатньо оперативного перекидування частини збройних сил росії у білорусь на український напрям, аби здійснити повторну агресію з півночі. Цього також не можна виключати,

– наголосив він.

Білоруський опозиціонер резюмував, що наразі оперативна обстановка не демонструє реальність початку будь-яких військових дій на землі з боку білорусі.

Загроза наступу з боку білорусі: останні новини

Наразі ЗСУ не спостерігають загрозу наступу ворога з території білорусі. У Генштабі зауважили, що загальна ситуація на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

Водночас білоруська армія продовжує виконувати завдання біля українських кордонів. Мовиться про посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях. Крім того, у деяких частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь проводять перевірку бойової готовності.

У білорусі провели тренування зі зв'язку генерального штабу. росія використовує територію країни для того, щоб перекинути з білорусі своїх диверсантів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, розглядатиметься питання про розірвання дипломатичних відносин з країною. Він наголосив, що білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, тож шукати їм бодай якісь виправдання ніхто не збирається.

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