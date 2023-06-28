Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Диктатор испуган, что белорусские добровольческие батальоны восстанут, а к ним присоединятся военные.

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"Учитывая отношение белорусов к режиму Лукашенко, там военные будут сдаваться намного быстрее и будут переходить на сторону добровольцев. Поэтому он нервничает. Уже сейчас ежедневно приходят сообщения из белорусских источников об усилении репрессий", – пояснил политический эксперт.

Вагнеровцы на белорусской границе

В Беларусь отпустят только командиров террористической группировки "Вагнер". Рядовых бойцов отправят на передовую, чтобы уничтожить их в "мясных штурмах", поэтому Украине не стоит опасаться угрозы с Севера.

"Информация о строительстве лагерей для восьми тысяч вагнеровцев на территории Беларуси – фейк, чтобы заставить Украину перебросить дополнительные войска на северную границу. Но наша разведка все прекрасно понимает и знает все перемещения", – резюмировал Борис Тизенгаузен.

Важно! Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал заявление о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на Украину со стороны Беларуси. Он заверил, что ситуация в северной зоне остается стабильной и контролируемой, и наши войска продолжают наращивать оборону.

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