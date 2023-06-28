Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Диктатор наляканий, що білоруські добровольчі батальйони повстануть, а до них приєднаються військові.

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"Зважаючи на ставлення білорусів до режиму Лукашенка, там військові будуть здаватися набагато швидше і переходитимуть на бік добровольців. Тому він нервує. Вже зараз щодня приходять повідомлення із білоруських джерел про посилення репресій", – пояснив політичний експерт.

Вагнерівці на білоруському кордоні

До Білорусі відпустять лише командирів терористичного угрупування "Вагнер". Рядових бійців відправлять на передову, щоб знищити їх у "м’ясних штурмах", тому Україні не варто боятися загрози з Півночі.

"Інформація про будівництво таборів для восьми тисяч вагнерівців на території Білорусі – фейк, щоб змусити Україну перекинути додаткові війська на північний кордон. Але наша розвідка все прекрасно розуміє і знає усі переміщення", – резюмував Борис Тизенгаузен.

Важливо! Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував заяву щодо можливої участі ПВК "Вагнер" у нападі на Україну з боку Білорусі. Він запевнив, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою, наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби.

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