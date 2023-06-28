Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Диктатор наляканий, що білоруські добровольчі батальйони повстануть, а до них приєднаються військові.
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"Зважаючи на ставлення білорусів до режиму Лукашенка, там військові будуть здаватися набагато швидше і переходитимуть на бік добровольців. Тому він нервує. Вже зараз щодня приходять повідомлення із білоруських джерел про посилення репресій", – пояснив політичний експерт.
Вагнерівці на білоруському кордоні
До Білорусі відпустять лише командирів терористичного угрупування "Вагнер". Рядових бійців відправлять на передову, щоб знищити їх у "м’ясних штурмах", тому Україні не варто боятися загрози з Півночі.
"Інформація про будівництво таборів для восьми тисяч вагнерівців на території Білорусі – фейк, щоб змусити Україну перекинути додаткові війська на північний кордон. Але наша розвідка все прекрасно розуміє і знає усі переміщення", – резюмував Борис Тизенгаузен.
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Чи загрожує ПВК "Вагнер" Україні з північного кордону
- За домовленостями, які ймовірно були озвучені Пригожину після невдалого "повстання", він мав відправитися до Білорусі. ЗМІ писали, що у Білорусі почали будувати табори для розміщення найманців з ПВК "Вагнер". Однак пізніше Лукашенко спростував цю інформацію і сказав, що найманцям запропонували одну із покинутих частин.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко прокоментував оперативну ситуацію у Білорусі. Він наголосив, що за ситуацією в Білорусі активно стежить наша розвідка, а також підрозділи українських прикордонників.
- Українські військові висміяли тему загрози нападу зі сторони Білорусі. З допомогою дрона наші військові змогли зняти, якою "потужною" є техніка ворога. На відео потрапила машина білоруських прикордонників, яка сама чомусь не їде. Тож білоруси штовхали її вперед та назад декілька хвилин по подвір'ю.