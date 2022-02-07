Об этом рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский в эфире 24 канала. Лукашенко говорит то, что хотел бы сказать глава Кремля.
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По словам Калиновского, Лукашенко пренебрежительного обращается ко всем и в Беларуси, и за рубежом, за исключением российских деятелей.
После того как он (Лукашенко – 24 канал) проиграл выборы в 2020 году и начался политический кризис, кризис его непризнания, он прибег к очень грубым репрессиям, грубому производству и поддался Путину,
– подчеркнул журналист.
Как рассказал журналист, Лукашенко стал своеобразной "трибуной" для российского президента. В то же время он допустил на территорию Беларуси большое количество российских военных и мощное вооружение, которые находятся в 30 – 50 километрах от украинской границы, и это уже конкретная опасность.
Журналист прокомментировал пренебрежительные высказывания Лукашенко относительно Украины: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Александр Лукашенко во время одного из интервью назвал президента Украины Владимира Зеленского "без головы м" и "не имеющим стержня".
- Самопровозглашенный президент также отметил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на Востоке Украины.
- Перед этим Лукашенко заявлял, что не пришлет белорусскую армию воевать на территории Украины. Он аргументировал это тем, что является "мирным человеком".
- Также Лукашенко пообещал вернуть Украину в так называемое "лоно славянства".