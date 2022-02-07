Про це розповів кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу. Лукашенко говорить те, що хотів би сказати очільник Кремля.

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За словами Калиновського, Лукашенко зневажливого звертається до всіх і в Білорусі, і за кордоном, за винятком російських діячів.

Після того, як він (Лукашенко – 24 канал) програв вибори у 2020 році й почалася політична криза, криза його невизнання, він вдався до дуже брутальних репресій, брутального провадження і піддався Путіну,

– наголосив журналіст.

Як розповів журналіст, Лукашенко став своєрідною "трибуною" для російського президента. Водночас він допустив на територію Білорусі велику кількість російських військових та потужне озброєння, які перебувають за 30 – 50 кілометрів від українського кордону і це вже конкретна небезпека.

Довідка. Росія стягує свої війська та техніку у Білорусь під приводом спільних навчань "Союзна рішучість-2022". Перші підрозділи військ Росії прибули у січні 2022 року.

Журналіст прокоментував зневажливі висловлювання Лукашенко щодо України: дивіться відео

Що цьому передувало