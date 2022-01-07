Лукашенко поддержал Токаева: белорусский десант прибыл в Казахстан
Источник:24 канал
Белорусские десантники в рамках сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По сообщениям СМИ, их доставили пятью самолетами.
Российские военные туда прилетели еще раньше. Все они должны охранять важные инфраструктурные объекты, пока в этом буден потребность.
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Десантники из Беларуси прилетели в Казахстан
Пять самолетов Ил-76 с белорусскими военными на бортах прилетели в Казахстан – для "урегулирования ситуации".
Все они, как указали на белорусском телеканале "МИР24", являются десантниками, служащими по контракту.
Лукашенко поделился с Токаевым опытом борьбы с протестами
Ранее в этот же день, 6 января, генсек ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) Станислав Зась сообщил, пишет BELTA, что Касим-Жомарт Токаев (президент Казахстана) и Александр Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси) пообщались по телефону. При этом:
- Лукашенко заявил о полной поддержке Казахстана.
- А Токаев поблагодарил его за "помощь в преодолении кризиса".
Напомним, в Беларуси в 2020 году также были массовые протесты – из-за фальсификаций на выборах, благодаря которым Александр Лукашенко в очередной раз остался в должности президента. Однако их жестоко подавили силовики, полностью подконтрольные Лукашенко.Заметьте: кроме белорусов в Казахстан прибыли военные России, планируют прибыть – из Армении и Таджикистана. А вот Кыргызстан, также являющийся членом ОДКБ, приобщиться не захотел.
Последние новости по ситуации в Казахстане, охваченном массовыми беспорядками:
- Военные подразделения, которые Россия перекидывает в Казахстан, участвовали в агрессии против Украины.
- ОДКБ: военные в Казахстане вправе применять оружие.
- В Казахстане начали уголовное преследование протестующих.
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