Зеленский поговорил с Лукашенко
Источник:фейсбук Владимира Зеленского
Владимир Зеленский побеседовал с Александром Лукашенко. Разговор состоялся 27 февраля.
Соответствующую информацию в Фейсбуке обнародовал Президент Украины в 13:44 по Киеву. Это произошло на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.
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Зеленский пообщался с Лукашенко
Поговорил с Александром Лукашенко,
– написал Верховный Главнокомандующий ВСУ.
Пока никаких деталей разговора не сообщили.
Однако стоит упомянуть, что в 12:33 российские оккупанты произвели ракетный обстрел воинской части неподалеку от города Владимир. Огонь открывали из Беларуси.
Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по Украине.
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