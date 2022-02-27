Зеленский поговорил с Лукашенко

Владимир Зеленский побеседовал с Александром Лукашенко. Разговор состоялся 27 февраля.

Соответствующую информацию в Фейсбуке обнародовал Президент Украины в 13:44 по Киеву. Это произошло на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский пообщался с Лукашенко

Поговорил с Александром Лукашенко,

– написал Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Пока никаких деталей разговора не сообщили.

Однако стоит упомянуть, что в 12:33 российские оккупанты произвели ракетный обстрел воинской части неподалеку от города Владимир. Огонь открывали из Беларуси.

Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по Украине.

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