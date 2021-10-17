Лукашенко показывает свое истинное лицо: Беларусь окончательно перешла на "темную сторону"

Беларусь шаг за шагом уничтожает многолетние добрые отношения с соседними странами – Украиной, Польшей и Литвой. Однако теперь она окончательно на "темной стороне" – российской.

Отбросив сантименты, минский диктатор показывает свое истинное лицо. Потоки мигрантов и провокации на общих границах уже стали серьезной проблемой для Варшавы и Вильнюса. Кажется, Киев – на очереди. И к этому следует готовиться.

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Ситуация на границах с Беларусью

За последние полгода сообщения об инцидентах на белорусской границе не покидают страницы мировых СМИ. Нашествие мигрантов заставило пограничные ведомства Литвы и Польши срочно привлечь дополнительные резервы и усилить защиту своих территорий.

Польша

В начале сентября польский президент даже ввел на белорусском участке чрезвычайное положение. Ведь только за месяц в страну незаконно попало более 3,5 тысячи нелегалов.

Литва

Не лучше дела и у Литвы. Верх цинизма – опубликованное видео, где белорусские силовики заставляют иностранцев переходить на смежную территорию.

Большинство политиков убеждено: все это происходит по указанию нелегитимной белорусской власти, которая таким образом отвечает на санкции Евросоюза. На сторону Лукашенко прогнозируемо встала Россия, у которой в отношении Союзного государства – собственные планы. В сентябре Путин и его визави подписали очередной ряд соглашений.

Один из пунктов – закупка Минском российского вооружения на более чем миллиард долларов. Часть планируют разместить на украинской границе.

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"Мы должны готовиться, у нас 1200 километров границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 для нас будут уместными", – рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Запад-2021"

Самые масштабные за всю историю российско-белорусские маневры "Запад-2021", которые только что завершились вблизи украинских границ, тоже, к сожалению, не добавляют оптимизма.

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Межведомственные учения СБУ

Молча наблюдать за этим в Украине не собираются. Недавно в приграничных районах Сумщины и Черниговщины прошли межведомственные учения, организованные Службой безопасности Украины.

Более 1,5 тысячи военных различных структур, среди которых и "зеленые береты", обезвреживали условных террористов.

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По сценарию, на территорию Украины проникает диверсионная группа. "Враг" планирует ряд терактов на важных военных и хозяйственных объектах. "Боевики" делают закладки оружия, изучают режим охраны и минируют территорию. Впоследствии берут в осаду международный пункт пропуска "Сеньковка".

Учения СБУ на Сумщине и Черниговщине: смотрите видео

Задача силовиков – найти и задержать "террористов". События разворачиваются быстро: заметив преследование, "диверсионно-разведывательная группа" пытается с боем прорваться через блок-пост к государственной границе. Однако в конце концов попадает в ловушку…

"Вы видите, они туда, в Украину, тянут "натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Соединенные Штаты создают базы на Украине. Ясно, что нам нужно на это реагировать", – заявил Лукашенко.

Учения Службы безопасности Украины / смотрите фото пресс-службы СБУ

Важность таких учений не требует дополнительных аргументов. Ведь именно от уровня подготовки, оснащения и координации украинских силовиков зависит, решится ли в будущем режим Лукашенко перейти от угроз и фейков к действиям.

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