"На крючке у РФ": представитель Трампа привез интересное предложение Лукашенко
- Спецпредставитель Трампа Джон Коул заявил о возможности визита Лукашенко в США после переговоров в Минске.
- Павел Латушко отметил, что Лукашенко настолько зависим от России, что его действия могут повлиять на отношения с Кремлем.
После переговоров в Минске спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул заявил, что США могут работать над визитом Александра Лукашенко в Америку. Эти контакты состоялись на фоне договоренности об освобождении 250 политзаключенных и частичном смягчении американских санкций против Беларуси.
Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире 24 Канала объяснил, что за этим предложением стоит значительно более сложная игра, чем просто дипломатический жест. По его словам, Лукашенко настолько зависим от России, что любое его движение в сторону США упирается и в позицию Кремля, и в личные гарантии безопасности.
Приглашение в США показало зависимость Лукашенко от Кремля
Само предложение со стороны представителя Трампа выглядит громко, но в этой истории важнее другое. Лукашенко годами держится у власти благодаря репрессиям внутри страны, поддержке России и постоянной игре на торге с Западом.
Напомним: 19 марта в Минске Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом. Во время разговора они обсудили возможный визит Лукашенко в Соединенные Штаты, а также тему Украины, Ближнего Востока, политзаключенных, санкций и двусторонних отношений. После этого визита стало известно, что США снимают санкции с части белорусских банков и компаний. Такой шаг объясняют попыткой Дональда Трампа ослабить влияние Китая и России на Беларусь и перетянуть Минск на свою сторону.
Поэтому любой его контакт с США сразу упирается не только в интерес Вашингтона, но и в то, насколько далеко ему вообще разрешено зайти.
Лукашенко здесь не самостоятельный политик, от которого что-то зависит. Он должен России большую интеграцию, поэтому сидит на крючке у Российской Федерации,
– подчеркнул Латушко.
В такой ситуации даже поездка в Вашингтон не выглядит его личным решением. После провала с Саммитом мира стало еще заметнее, что шаги такого уровня Минск не делает сам. Именно поэтому возможная встреча в США для него зависит не столько от приглашения, сколько от позиции Кремля.
Он не поехал на Саммит мира, потому что ему не позволил старший товарищ Владимир Путин,
– сказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.
Поэтому вся история с американским предложением выглядит скорее проверкой границ, в которых Лукашенко еще может двигаться. Формально с ним могут вести переговоры, но реальная свобода действий у него давно очень узкая.
Лукашенко будет требовать от США гарантий безопасности
Даже если согласие из Кремля будет, остается еще одна проблема, поездка в США для Лукашенко связана не только с политикой, но и с личным риском, потому что он сам публично признавал свою роль в истории с самолетом Ryanair. Именно поэтому в этой истории речь идет уже не о красивой дипломатической картинке, а о страхе, что визит в Америку может закончиться совсем не так, как он себе представляет.
Прежде чем ехать в Вашингтон, Лукашенко должен получить гарантии от Соединенных Штатов, что его там не задержат,
– подчеркнул Латушко.
Он напомнил, что американская сторона отдельно расследует дело, связанное с принудительной посадкой гражданского самолета, на борту которого были и граждане США. Из-за этого, по его мнению, для Лукашенко риск поездки не теоретический, а вполне практический. Именно поэтому любые переговоры о Вашингтоне упираются не только в Путина, но и в вопрос личной безопасности самого белорусского диктатора.
А вдруг Лукашенко приедет в США, а там появится прокурор, ему наденут наручники, и он окажется в американской тюрьме,
– сказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.
Поэтому даже громкое предложение со стороны представителя Трампа не выглядит простой историей о возможном визите. Для Лукашенко это сразу история о страхе, гарантии и риск, что любой нестандартный шаг может обернуться для него личной ловушкой.
Лукашенко пытается продать США тему Венесуэлы
В этих контактах всплыла еще одна линия, которая выходит за пределы Беларуси, речь идет о Венесуэле, где Лукашенко, похоже, снова пытается показать себя полезным для Вашингтона и предложить посредничество в теме Мадуро. Это выглядит как попытка зайти в более широкую политическую игру не через реальное влияние, а через готовность торговаться собственной "услугой".
Они обсуждали тему Венесуэлы. Лукашенко снова лезет с этой темой к американцам и говорит: давайте я помогу вам решить вопрос Мадуро,
– сказал Латушко.
Но такое предложение, по этой оценке, звучит скорее как торг за собственный вес, чем как реальный рычаг влияния. У Минска нет самостоятельной силы, чтобы действительно решать такие вопросы, поэтому вся эта история больше похожа на попытку показать американцам: Лукашенко может быть для них полезным еще где-то, кроме белорусского направления.
Я бы на его месте десять раз подумал, стоит ли ехать, потому что Трамп иногда действует очень нестандартно,
– отметил заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.
Тема Венесуэлы здесь прозвучала не как отдельная дипломатическая миссия, а как еще один способ зацепиться за прямой контакт с США. И чем больше таких сюжетов появляется в этих переговорах, тем отчетливее видно, что Лукашенко пытается выторговать для себя новую роль.
Что известно о новых контактах Лукашенко с США?
- После встречи со спецпосланником США Джоном Коулом Лукашенко заявил, что со США готовят "большую сделку". По его словам, оно касается не только политзаключенных, но и работы посольств, ядерных материалов и предложений Беларуси по прекращению войны в Иране.
- После контактов с США Лукашенко освободил 250 политзаключенных, но репрессии в Беларуси не прекратились. В то же время сам режим получает новую легитимность и выгодные договоренности.