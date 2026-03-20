"На крючке у РФ": представитель Трампа привез интересное предложение Лукашенко

После переговоров в Минске спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул заявил, что США могут работать над визитом Александра Лукашенко в Америку. Эти контакты состоялись на фоне договоренности об освобождении 250 политзаключенных и частичном смягчении американских санкций против Беларуси.

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире 24 Канала объяснил, что за этим предложением стоит значительно более сложная игра, чем просто дипломатический жест. По его словам, Лукашенко настолько зависим от России, что любое его движение в сторону США упирается и в позицию Кремля, и в личные гарантии безопасности.

Приглашение в США показало зависимость Лукашенко от Кремля

Само предложение со стороны представителя Трампа выглядит громко, но в этой истории важнее другое. Лукашенко годами держится у власти благодаря репрессиям внутри страны, поддержке России и постоянной игре на торге с Западом.

Напомним: 19 марта в Минске Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом. Во время разговора они обсудили возможный визит Лукашенко в Соединенные Штаты, а также тему Украины, Ближнего Востока, политзаключенных, санкций и двусторонних отношений. После этого визита стало известно, что США снимают санкции с части белорусских банков и компаний. Такой шаг объясняют попыткой Дональда Трампа ослабить влияние Китая и России на Беларусь и перетянуть Минск на свою сторону.

Поэтому любой его контакт с США сразу упирается не только в интерес Вашингтона, но и в то, насколько далеко ему вообще разрешено зайти.

Лукашенко здесь не самостоятельный политик, от которого что-то зависит. Он должен России большую интеграцию, поэтому сидит на крючке у Российской Федерации,

– подчеркнул Латушко.

В такой ситуации даже поездка в Вашингтон не выглядит его личным решением. После провала с Саммитом мира стало еще заметнее, что шаги такого уровня Минск не делает сам. Именно поэтому возможная встреча в США для него зависит не столько от приглашения, сколько от позиции Кремля.

Он не поехал на Саммит мира, потому что ему не позволил старший товарищ Владимир Путин,

– сказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

Поэтому вся история с американским предложением выглядит скорее проверкой границ, в которых Лукашенко еще может двигаться. Формально с ним могут вести переговоры, но реальная свобода действий у него давно очень узкая.

Лукашенко будет требовать от США гарантий безопасности

Даже если согласие из Кремля будет, остается еще одна проблема, поездка в США для Лукашенко связана не только с политикой, но и с личным риском, потому что он сам публично признавал свою роль в истории с самолетом Ryanair. Именно поэтому в этой истории речь идет уже не о красивой дипломатической картинке, а о страхе, что визит в Америку может закончиться совсем не так, как он себе представляет.

Прежде чем ехать в Вашингтон, Лукашенко должен получить гарантии от Соединенных Штатов, что его там не задержат,

– подчеркнул Латушко.

Он напомнил, что американская сторона отдельно расследует дело, связанное с принудительной посадкой гражданского самолета, на борту которого были и граждане США. Из-за этого, по его мнению, для Лукашенко риск поездки не теоретический, а вполне практический. Именно поэтому любые переговоры о Вашингтоне упираются не только в Путина, но и в вопрос личной безопасности самого белорусского диктатора.

А вдруг Лукашенко приедет в США, а там появится прокурор, ему наденут наручники, и он окажется в американской тюрьме,

– сказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

Поэтому даже громкое предложение со стороны представителя Трампа не выглядит простой историей о возможном визите. Для Лукашенко это сразу история о страхе, гарантии и риск, что любой нестандартный шаг может обернуться для него личной ловушкой.

Лукашенко пытается продать США тему Венесуэлы

В этих контактах всплыла еще одна линия, которая выходит за пределы Беларуси, речь идет о Венесуэле, где Лукашенко, похоже, снова пытается показать себя полезным для Вашингтона и предложить посредничество в теме Мадуро. Это выглядит как попытка зайти в более широкую политическую игру не через реальное влияние, а через готовность торговаться собственной "услугой".

Они обсуждали тему Венесуэлы. Лукашенко снова лезет с этой темой к американцам и говорит: давайте я помогу вам решить вопрос Мадуро,

– сказал Латушко.

Но такое предложение, по этой оценке, звучит скорее как торг за собственный вес, чем как реальный рычаг влияния. У Минска нет самостоятельной силы, чтобы действительно решать такие вопросы, поэтому вся эта история больше похожа на попытку показать американцам: Лукашенко может быть для них полезным еще где-то, кроме белорусского направления.

Я бы на его месте десять раз подумал, стоит ли ехать, потому что Трамп иногда действует очень нестандартно,

– отметил заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

Тема Венесуэлы здесь прозвучала не как отдельная дипломатическая миссия, а как еще один способ зацепиться за прямой контакт с США. И чем больше таких сюжетов появляется в этих переговорах, тем отчетливее видно, что Лукашенко пытается выторговать для себя новую роль.

