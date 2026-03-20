Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко в ефірі 24 Каналу пояснив, що за цією пропозицією стоїть значно складніша гра, ніж просто дипломатичний жест. За його словами, Лукашенко настільки залежний від Росії, що будь-який його рух у бік США впирається і в позицію Кремля, і в особисті гарантії безпеки.

Дивіться також Президентських виборів в Україні у 2026 році не буде, – The Times

Запрошення до США показало залежність Лукашенка від Кремля

Сама пропозиція з боку представника Трампа виглядає гучно, але в цій історії важливіше інше. Лукашенко роками тримається при владі завдяки репресіям усередині країни, підтримці Росії та постійній грі на торзі із Заходом.

Нагадаємо: 19 березня у Мінську Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем США Джоном Коулом. Під час розмови вони обговорили можливий візит Лукашенка до Сполучених Штатів, а також тему України, Близького Сходу, політв'язнів, санкцій і двосторонніх відносин. Після цього візиту стало відомо, що США знімають санкції з частини білоруських банків і компаній. Такий крок пояснюють спробою Дональда Трампа послабити вплив Китаю і Росії на Білорусь та перетягнути Мінськ на свій бік.

Тому будь-який його контакт зі США одразу впирається не лише в інтерес Вашингтона, а й у те, наскільки далеко йому взагалі дозволено зайти.

Лукашенко тут не самостійний політик, від якого щось залежить. Він винен Росії більшу інтеграцію, тому сидить на гачку в Російської Федерації,

– наголосив Латушко.

У такій ситуації навіть поїздка до Вашингтона не виглядає його особистим рішенням. Після провалу з Самітом миру стало ще помітніше, що кроки такого рівня Мінськ не робить сам. Саме тому можлива зустріч у США для нього залежить не стільки від запрошення, скільки від позиції Кремля.

Він не поїхав на Саміт миру, бо йому не дозволив старший товариш Володимир Путін,

– сказав заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

Через це вся історія з американською пропозицією виглядає радше перевіркою меж, у яких Лукашенко ще може рухатися. Формально з ним можуть вести перемовини, але реальна свобода дій у нього давно дуже вузька.

Лукашенко вимагатиме від США гарантій безпеки

Навіть якщо згода з Кремля буде, лишається ще одна проблема, поїздка до США для Лукашенка пов'язана не лише з політикою, а й з особистим ризиком, бо він сам публічно визнавав свою роль в історії з літаком Ryanair. Саме тому в цій історії йдеться вже не про красиву дипломатичну картинку, а про страх, що візит до Америки може закінчитися зовсім не так, як він собі уявляє.

Перш ніж їхати до Вашингтона, Лукашенко має отримати гарантії від Сполучених Штатів, що його там не затримають,

– наголосив Латушко.

Він нагадав, що американська сторона окремо розслідує справу, пов'язану з примусовою посадкою цивільного літака, на борту якого були й громадяни США. Через це, на його думку, для Лукашенка ризик поїздки не теоретичний, а цілком практичний. Саме тому будь-які переговори про Вашингтон упираються не лише в Путіна, а й у питання особистої безпеки самого білоруського диктатора.

А раптом Лукашенко приїде до США, а там з'явиться прокурор, йому надягнуть наручники, і він опиниться в американській в'язниці,

– сказав заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

Через це навіть гучна пропозиція з боку представника Трампа не виглядає простою історією про можливий візит. Для Лукашенка це одразу історія про страх, гарантії і ризик, що будь-який нестандартний крок може обернутися для нього особистою пасткою.

Лукашенко намагається продати США тему Венесуели

У цих контактах спливла ще одна лінія, яка виходить за межі Білорусі, йдеться про Венесуелу, де Лукашенко, схоже, знову намагається показати себе корисним для Вашингтона і запропонувати посередництво в темі Мадуро. Це виглядає як спроба зайти в ширшу політичну гру не через реальний вплив, а через готовність торгуватися власною "послугою".

Вони обговорювали тему Венесуели. Лукашенко знову лізе з цією темою до американців і каже: давайте я допоможу вам розв'язати питання Мадуро,

– сказав Латушко.

Але така пропозиція, за цією оцінкою, звучить радше як торг за власну вагу, ніж як реальний важіль впливу. У Мінська немає самостійної сили, щоб справді розв'язувати такі питання, тому вся ця історія більше схожа на спробу показати американцям: Лукашенко може бути для них корисним ще десь, окрім білоруського напрямку.

Я б на його місці десять разів подумав, чи варто їхати, тому що Трамп іноді діє дуже нестандартно,

– наголосив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

Тема Венесуели тут пролунала не як окрема дипломатична місія, а як ще один спосіб зачепитися за прямий контакт зі США. І що більше таких сюжетів з'являється в цих переговорах, то виразніше видно, що Лукашенко намагається виторгувати для себе нову роль.

Що відомо про нові контакти Лукашенка зі США?