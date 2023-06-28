Лукашенко извлекает максимальную пользу от ситуации в России, – ГУР
Лукашенко от всей души радуется ситуации, которая сложилась в России. Пытается с максимальной пользой для себя и для собственного режима использовать её.
Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Лукашенко заявил, что планирует использовать опыт вагнеровцев в войне в Украине, чтобы быть готовым к современной войне.
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"Лукашенко неоднократно получал какие-то бонусы от очередных российских кризисов. Можем упомянуть и о белорусских шпротах, белорусских креветках и многих других вещах. Ну вот сейчас очередная порция белорусских креветок, только уже в виде ЧВК", – сказал Андрей Юсов.
Не надо принимать у себя весь ЧВК "Вагнера", чтобы перенимать какой-нибудь боевой опыт, скорее наоборот. Беларусь во время полномасштабного вторжения выступала и в качестве тренировочной базы российских оккупантов. Поэтому заявления белорусского диктатора по использованию опыта – игра на публику.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о выгоде Лукашенко по ситуации в России: смотреть видео
Белорусская прописка разрешит проблемы с "законом"
Лукашенко может предоставить вагнеровцам белорусскую прописку, чтобы те чувствовали себя максимально комфортно. Он сравнивает их с советскими и современными людьми. Потому заверил, что бояться их не стоит.
Люди, которые когда-то хотели получить определенную прописку для трудоустройства, для решения проблем с законом знают, что для этого используются разные места, в ЧВК "Вагнера" сейчас будет прописка в Беларуси. На фактическое течение дел это будет мало влиять,
– отметил Андрей Юсов.
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- Президент Беларуси вмешался в мятеж Пригожина, чтобы сигнализировать Путину и другим чиновникам Кремля, что Москва не должна играть с Лукашенко. Об этом заявили в Институте изучения войны.
- Белорусский диктатор привел белорусскую армию в полную боевую готовность. Это может быть связано с его страхом мятежа уже в Беларуси.
- "Переворот" Евгения Пригожина – мощный удар для Владимира Путина, как бы он сейчас не пытался выглядеть хорошо после всего, что произошло. У него нет контроля над ситуацией, нет силовиков, готовых быстро решать какую-либо проблему.