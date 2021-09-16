Лукашенко помиловал 13 человек: правозащитники назвали их имена

16 сентября 2021 , 20:32
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Источник:

"Вясна"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек. Все они ранее были признаны виновными за преступления в сети Интернет.

Среди помилованных есть одна женщина, а также 9 из них имеют несовершеннолетних детей. Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

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Кого помиловал Лукашенко

Правозащитники обнародовали список, в котором назвали имена этих 13 человек:

  • Виктор Калиновский;
  • Валерий Лоза;
  • Максим Шавлинский;
  • Игорь Быковских;
  • Евгений Пошелюк;
  • Евгений Корольчук;
  • Сергей Рудинский;
  • Вадим Сычик;
  • Юлия Кашеверова;
  • Александр Бобров;
  • Евгений Рапин;
  • Алексей Коршун;
  • Евгений Ховар.
Обратите внимание! Всех их ранее диктаторский режим признал виновными в преступлениях в интернете.

Сложная ситуация в Беларуси

  • Лукашенко летом 2020 года провозгласил себя президентом Беларуси – люди вышли на протесты.
  • Белорусские силовики почти год регулярно сажают, преследуют и убивают митингующих.
  • В Министерстве иностранных дел Беларуси признали избыточность действий власти во время акций протеста.
Автор: Олег Васьків