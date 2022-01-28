Лукашенко пообещал вернуть Украину в "лоно славянства"
Источник:"Белта"
Александр Лукашенко "отметился" абсурдным и одновременно циничным заявлением. Самопровозглашенный президент Беларуси пообещал вернуть Украину в так называемое "лоно славянства".
Антиукраинская риторика Лукашенко становится все активнее. На этот раз самопровозглашенный президент Беларуси использовал любимый тезис прокремлевских пропагандистов о "родственных славянских народах, выходцах из единой купели крещения".
Заметьте Беларусь будет воевать, если против России совершат агрессию, – Лукашенко пригрозил Украине и Западу
Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем,
– помечтал Лукашенко.
Также политик драматично повторил фейк, что Запад хочет "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство".
Ученые опровергли выдумки про "один народ"
- Ученые опровергли выдумки об "одном народе", который активно распространяют российские пропагандисты.
- История свидетельствует, что отдельного народа украинско-российско-белорусского никогда не было и быть не могло.
- Опровержение фейка относится к седой древности. Праславяне как пранарод – действительно жили. Они селились на тех территориях, 99% которых в пределах этнической Украины.
- Историк Иван Сварник рассказал, что говорится о междуречье Днестра и Днепра.
- В IX веке появилась мощная империя – Киевская Русь. Ее населяли различные славянские племена.
- Между тем основой народа будущего Московского царства стали угро-финские племена. Они отличаются от славян даже внешне.
Что войска России делают в Беларуси: смотрите видео