Лукашенко пообещал вернуть Украину в "лоно славянства"

Александр Лукашенко "отметился" абсурдным и одновременно циничным заявлением. Самопровозглашенный президент Беларуси пообещал вернуть Украину в так называемое "лоно славянства".

Антиукраинская риторика Лукашенко становится все активнее. На этот раз самопровозглашенный президент Беларуси использовал любимый тезис прокремлевских пропагандистов о "родственных славянских народах, выходцах из единой купели крещения".

Заметьте Беларусь будет воевать, если против России совершат агрессию, – Лукашенко пригрозил Украине и Западу

Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем,

– помечтал Лукашенко.

Также политик драматично повторил фейк, что Запад хочет "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство".

Ученые опровергли выдумки про "один народ"

Ученые опровергли выдумки об "одном народе", который активно распространяют российские пропагандисты.

История свидетельствует, что отдельного народа украинско-российско-белорусского никогда не было и быть не могло.

Опровержение фейка относится к седой древности. Праславяне как пранарод – действительно жили. Они селились на тех территориях, 99% которых в пределах этнической Украины.

Историк Иван Сварник рассказал, что говорится о междуречье Днестра и Днепра.

В IX веке появилась мощная империя – Киевская Русь. Ее населяли различные славянские племена.

Между тем основой народа будущего Московского царства стали угро-финские племена. Они отличаются от славян даже внешне.

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