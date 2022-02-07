Лукашенко попросил звание полковника у Путина: в Кремле его "отфутболили"

7 февраля 2022 , 16:18
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Источник:

ТАСС

Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин обещал предоставить ему звание полковника. В Кремле объяснили, почему российский президент до сих пор не сделал этого.

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси о его звании в России прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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Москва о Лукашенко и звании полковника

Песков начал с того, что "Владимир Путин является президентом России, Александр Лукашенко – президентом и гражданином Беларуси".

Это две разные страны. И президент России не имеет права присваивать воинские звания в Вооруженных силах другого государства,
 – подчеркнул он.

Спикер российского лидера добавил, что считает высказывание Лукашенко скорее стилистической фигурой.

Лукашенко просит у Путина звание: что известно

  • Ранее самопровозглашенный президент Беларуси в интервью российскому пропагандисту рассказал об одном из обещаний Владимира Путина. Глава Кремля пообещал ему звание полковника, однако до сих пор его не присвоил.
  • Лукашенко уже имеет звание подполковника. Однако согласно закону, воинские звания присваивает лишь президент, то есть он должен сам себя повысить.
  • Но политик не хочет этого делать, поэтому ждет новое звание от Путина.

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Автор: Наталія Пристанська