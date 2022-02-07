Лукашенко попросил звание полковника у Путина: в Кремле его "отфутболили"
Источник:ТАСС
Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин обещал предоставить ему звание полковника. В Кремле объяснили, почему российский президент до сих пор не сделал этого.
Заявления самопровозглашенного президента Беларуси о его звании в России прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
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Москва о Лукашенко и звании полковника
Песков начал с того, что "Владимир Путин является президентом России, Александр Лукашенко – президентом и гражданином Беларуси".
Это две разные страны. И президент России не имеет права присваивать воинские звания в Вооруженных силах другого государства,
– подчеркнул он.
Спикер российского лидера добавил, что считает высказывание Лукашенко скорее стилистической фигурой.
Лукашенко просит у Путина звание: что известно
- Ранее самопровозглашенный президент Беларуси в интервью российскому пропагандисту рассказал об одном из обещаний Владимира Путина. Глава Кремля пообещал ему звание полковника, однако до сих пор его не присвоил.
- Лукашенко уже имеет звание подполковника. Однако согласно закону, воинские звания присваивает лишь президент, то есть он должен сам себя повысить.
- Но политик не хочет этого делать, поэтому ждет новое звание от Путина.
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