Разговоры о возможном наступлении со стороны Беларуси не утихают с 24 февраля 2022 года. Впрочем, 13 июля Александр Лукашенко заявил о "ликвидации напряжения на границе с Украиной".

По информации белорусских СМИ, Лукашенко приказал отвести свои войска от границы с Украиной, передает 24 Канал. Добавим, что по словам представителя ГУР Андрея Юсова, никаких дополнительных угроз со стороны Беларуси пока нет.

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Какова ситуация на границе с Беларусью

Вечером 13 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной. В частности, он заявил о "ликвидации напряжения".

После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы,

– заявил Лукашенко.

Он также добавил, что пока отсутствуют какие-либо трудности с украинцами. Также Лукашенко выразил надежду, что их и не будет.

"Хочу, чтобы люди знали, я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке: ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите,

и наши войска надо убирать с границы. Чтобы они понимали, как мы договаривались, что мы не намерены воевать и не собираемся здесь концентрировать свои Вооруженные силы, кроме сил специальных операций", – заявил самопровозглашенный президент.