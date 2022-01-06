Лукашенко посоветовал жителям Казахстана стать на колени перед военными

В Казахстане уже 4-й день продолжаются массовые протесты. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил "дать совет" жителям страны – встать на колени перед военными и извиниться.

По словам самопровозглашенного белорусского президента, митингующим нужно договариваться с Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании.

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Что Лукашенко "посоветовал" митингующим в Казахстане

Александр Лукашенко назвал митингующих в Казахстане "бандитами" и посоветовал извиниться перед военными и сесть за стол переговоров с президентом.

Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали – хватит. Перевернуть страну — дорого потом будете ее восстанавливать. Еще нужно будет договориться. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту вот трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает для переговоров и выстраивания своего государства,

– заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси назвал Токаева дипломатом и заявил, что "с ним можно договориться".

Ввод войск в Казахстан: главное

Во время обращения 5 января на фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан). Политик призвал ОДКБ ввести войска.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ согласилась ввести свой контингент в Казахстан на неопределенный срок.

Россия уже ввела свои войска на территорию Казахстана. Следом за ней свой контингент стягивает и Беларусь.

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