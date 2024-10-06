Политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что Лукашенко следует задуматься над прекращением дружбы с Владимиром Путиным. Ведь дроны из России прилетают на его территорию все чаще и совсем не туда, куда надо.

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В чем смысл новых заявлений Лукашенко

"Лукашенко совершенно не устраивает Кремль. Путин в нем неуверен, потому что понимает, что он очень хитрый и может его обмануть", – рассказала Ольга Курносова.

Поэтому Лукашенко надо быть очень осторожным и не рассчитывать на дружбу Путина. Ведь от него можно ожидать чего угодно, а особенно предательства. На этом фоне неслучайными выглядят заявления самого белорусского диктатора о помощи Украине с восстановлением.

Обратите внимание! Александр Лукашенко сказал, что американцы якобы не помогут Украине. Зато посоветовал Владимиру Зеленскому взять "голову в руки" и понять, что в послевоенном восстановлении могут помочь "близкие люди", в частности белорусы.

Интересно, почему Лукашенко не вспомнил, что именно со стороны "близких людей" в Украину зашли оккупационные войска и летели ракеты. Впрочем такое странное заявление можно объяснить тем, что белорусский диктатор хочет заканчивать дружбу с Путиным.

"Лукашенко надеется, что сможет наладить отношения с Западом. Зато видит, что со стороны России только прилетают дроны, размещают вагнеровцев и вообще идут сплошные неприятности и опасности. Поэтому он пытается показать, что якобы был под давлением, в заложниках", – подчеркнула Ольга Курносова.