Політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що Лукашенку слід задуматися над припиненням дружби з Владіміром Путіним. Адже дрони з Росії прилітають на його територію дедалі частіше і зовсім не туди, куди треба.

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У чому сенс нових заяв Лукашенка

"Лукашенко абсолютно не влаштовує Кремль. Путін у ньому невпевнений, бо розуміє, що він дуже хитрий і може його обдурити", – розповіла Ольга Курносова.

Тому Лукашенку треба бути дуже обережним і не розраховувати на дружбу Путіна. Адже від нього можна очікувати будь-чого, а особливо зради. На цьому тлі невипадковими виглядають заяви самого білоруського диктатора про допомогу Україні з відбудовою.

Зверніть увагу! Александр Лукашенко сказав, що американці нібито не допоможуть Україні. Натомість порадив Володимиру Зеленському взяти "голову у руки" й зрозуміти, що у післявоєнному відновленні можуть допомогти "близькі люди", зокрема білоруси.

Цікаво, чому Лукашенко не згадав, що саме з боку "близьких людей" в Україну зайшли окупаційні війська та летіли ракети. Втім таку дивну заяву можна пояснити тим, що білоруський диктатор хоче закінчувати дружбу з Путіним.

"Лукашенко сподівається, що зможе налагодити стосунки із Заходом. Натомість бачить, що з боку Росії тільки прилітають дрони, розміщують вагнерівців та загалом йдуть суцільні неприємності та небезпеки. Тому він намагається показати, що нібито був під тиском, у заручниках", – підкреслила Ольга Курносова.